Omega European Masters Leading Scores

By The Associated Press

Saturday At Crans-sur-Sierre Golf Club Crans Montana, Switzerland Purse: $3.25 million Yardage: 6,848; Par: 70 Third Round Play suspended by darkness a-amateur Marcus Fraser, Australia 68-68-66—202 Lucas Bjerregaard, Denmark 68-67-67—202 Dean Burmester, South Africa 70-64-68—202 Tyrrell Hatton, England 64-71-68—203 Duncan Stewart, Scotland 65-70-68—203 Rikard Karlberg, Sweden 69-70-65—204 Wu Ashun, China 69-69-66—204 Poom Saksansin, Thailand 70-66-68—204 Nacho Elvira, Spain 70-64-70—204 David Drysdale, Scotland 65-69-70—204 Also Alex Noren, Sweden 70-67-68—205 David Lipsky, United States 67-70-69—206 Paul Peterson, United States 67-70-70—207 Daniel Im, United States 66-68-73—207 a-Sean Crocker, United States 66-74-68—208

Leaderboard Through Scott Hend, Australia -11 13 Matthew Fitzpatrick, England -9 14 Fabrizio Zanotti, Paraguay -9 13 Darren Fichardt, South Africa -9 13 Marcus Fraser, Australia -8 18 Lucas Bjerregaard, Denmark -8 18 Dean Burmester, South Africa -8 18 Richard Sterne, South Africa -8 15 Alexander Bjork, Sweden -8 15 Thongchai Jaidee, Thailand -8 13

