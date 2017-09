LPGA McKayson New Zealand Women’s Open Scores

By The Associated Press

Saturday At Windross Farm Golf Course Auckland, New Zealand Purse: $1.3 million Yardage: 6,459; Par: 72 Third Round Belen Mozo 66-64-71—201 Brooke M. Henderson 65-70-67—202 Brittany Lincicome 67-72-66—205 Jing Yan 70-66-69—205 Thidapa Suwannapura 70-66-70—206 Mariajo Uribe 68-68-70—206 Amy Boulden 66-70-70—206 Nicole Broch Larsen 72-69-66—207 Beatriz Recari 67-70-70—207 Madelene Sagstrom 68-67-72—207 Su Oh 69-70-69—208 Hee Young Park 69-70-69—208 Lydia Ko 70-68-70—208 Lindy Duncan 73-69-67—209 Gaby Lopez 70-72-67—209 Jodi Ewart Shadoff 65-73-71—209 Megan Khang 72-71-67—210 Min Seo Kwak 70-72-68—210 Sarah Kemp 72-69-69—210 Jennifer Song 72-69-69—210 Danielle Kang 71-70-69—210 a- A-Yean Cho 70-71-69—210 Ally McDonald 71-69-70—210 Paula Reto 70-70-70—210 Peiyun Chien 72-67-71—210 Holly Clyburn 72-67-71—210 Rachel Rohanna 71-68-71—210 a- Selin Hyun 73-65-72—210 Bronte Law 72-66-72—210 Pavarisa Yoktuan 69-69-72—210 Alena Sharp 72-73-66—211 Ryann O’Toole 72-71-68—211 Cheyenne Woods 73-67-71—211 Sarah Jane Smith 73-66-72—211 Lee Lopez 72-67-72—211 Pernilla Lindberg 69-68-74—211 Giulia Molinaro 74-69-69—212 Catriona Matthew 73-70-69—212 Laura Gonzalez Escallon 70-73-69—212 Laura Eum 71-71-70—212 Brianna Do 70-72-70—212 Ayako Uehara 74-67-71—212 Christina Kim 71-70-71—212 Madeleine L Sheils 69-72-71—212 Yani Tseng 69-70-73—212 Na Yeon Choi 67-70-75—212 Emily Tubert 70-65-77—212 Cathryn Bristow 76-69-68—213 Sandra Changkija 71-74-68—213 Min Lee 74-70-69—213 Aditi Ashok 74-70-69—213 Annie Park 72-69-72—213 Sun Young Yoo 69-70-74—213 Mina Harigae 71-73-70—214 Perrine Delacour 68-76-70—214 Stacey Peters 73-70-71—214 Kris Tamulis 73-70-71—214 Becky Morgan 71-72-71—214 Dana Finkelstein 71-71-72—214 Pannarat Thanapolboonyaras 70-72-72—214 a- Eun Jeong Seong 72-68-74—214 Hyeon Ju Heo 74-71-70—215 Jane Park 74-71-70—215 a- Youngin Chun 72-73-70—215 Amy Olson 74-69-72—215 Celine Herbin 73-68-74—215 Katherine Kirk 71-74-71—216 Gemma Clews 72-72-72—216 Therese O’Hara 70-70-76—216 Brooke Pancake 69-71-76—216 Karen Chung 74-71-72—217 Nontaya Srisawang 69-69-79—217 Mel Reid 71-74-73—218 Prima Thammaraks 72-69-77—218 Jackie Stoelting 71-68-79—218 Whitney Hillier 74-71-74—219 Hanee Song 72-72-76—220 a-Amelia Garvey 70-71-80—221

