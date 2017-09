European PGA Masters Scores

By The Associated Press

Thursday At Crans-sur-Sierre GC Crans Montana, Switzerland Purse: $3,247,274 Yardage: 6,848; Par: 70 (35-35)

(a-amateur)

First Round, Leading Scores Miguel Angel Jimenez 32-32—64 Tyrrell Hatton 34-30—64 Scott Hend 32-32—64 Ryan Fox 32-33—65 Thongchai Jaidee 32-33—65 David Drysdale 33-32—65 Darren Fichardt 32-33—65 Duncan Stewart 33-32—65 Todd Sinnott 34-31—65 Adilson Da Silva 33-33—66 Daniel Im 31-35—66 Fabrizio Zanotti 35-31—66 Carlos Pigem 34-32—66 a-Sean Crocker 32-34—66 Damien Perrier 35-32—67 Paul Peterson 35-32—67 David Lipsky 34-33—67 Peter Hanson 35-32—67 Matthieu Pavon 32-35—67 Ricardo Gouveia 31-36—67 Romain Wattel 35-32—67 Julian Suri 32-35—67 Florian Fritsch 32-35—67 Brett Rumford 35-32—67 Joost Luiten 34-33—67 Matthew Fitzpatrick 35-32—67

