Web.com Price Cutter Charity Championship Scores

By The Associated Press

Sunday At Highland Springs Country Club Springfield, Mo. Purse: $675,000 Yardage: 7,115; Par: 72 Final Ben Silverman, $121,500 70-63-63-67—263 Talor Gooch, $72,900 67-67-66-64—264 Chesson Hadley, $45,900 65-66-67-67—265 Nicholas Thompson, $29,700 68-65-64-69—266 Xinjun Zhang, $29,700 71-65-64-66—266 Lanto Griffin, $23,456 67-70-64-66—267 Tom Lovelady, $23,456 69-63-70-65—267 Brandon Harkins, $20,250 67-67-65-69—268 Billy Kennerly, $20,250 68-68-64-68—268 Austin Cook, $17,550 65-69-69-66—269 Adam Schenk, $17,550 72-66-67-64—269 Tyler Duncan, $15,525 67-67-68-68—270 Zecheng Dou, $13,050 71-67-69-64—271 Justin Hueber, $13,050 71-67-67-66—271 Michael Letzig, $13,050 67-70-68-66—271 Samuel Del Val, $9,469 68-68-67-69—272 Carlos Ortiz, $9,469 69-68-68-67—272 Ryan Sullivan, $9,469 71-66-68-67—272 Ben Taylor, $9,469 68-66-69-69—272 Scott Harrington, $9,469 67-67-70-68—272 Conrad Shindler, $9,469 63-67-72-70—272 Kyle Thompson, $9,469 68-65-68-71—272 Bryan Bigley, $6,266 67-67-69-70—273 Bronson Burgoon, $6,266 70-68-67-68—273 Scott Gutschewski, $6,266 68-68-69-68—273 Ben Polland, $6,266 71-68-65-69—273 Ben Kohles, $4,776 72-66-63-73—274 Nick Rousey, $4,776 71-66-66-71—274 Adam Svensson, $4,776 72-65-66-71—274 Blake Adams, $4,776 69-66-70-69—274 Chris Naegel, $4,776 66-69-66-73—274 Jin Park, $4,776 69-66-69-70—274 Jeff Gove, $3,696 68-70-65-72—275 Michael Johnson, $3,696 69-67-69-70—275 D.H. Lee, $3,696 67-69-69-70—275 Sam Ryder, $3,696 70-69-66-70—275 Brady Schnell, $3,696 71-67-68-69—275 Andrew Svoboda, $3,696 67-67-70-71—275 Matt Atkins, $2,424 68-68-67-73—276 Bo Hoag, $2,424 71-66-66-73—276 Beau Hossler, $2,424 69-68-67-72—276 Stephan Jaeger, $2,424 66-72-66-72—276 Jordan Russell, $2,424 70-66-72-68—276 Sepp Straka, $2,424 73-63-69-71—276 Armando Favela, $2,424 71-68-67-70—276 Matt Harmon, $2,424 69-70-67-70—276 David Lutterus, $2,424 70-68-66-72—276 Martin Piller, $2,424 67-69-70-70—276 Dawie van der Walt, $2,424 70-68-71-67—276 Chris Wilson, $2,424 70-69-67-70—276 Kyoung-Hoon Lee, $1,895 67-68-66-76—277 Chris Smith, $1,895 70-66-72-69—277 Michael Weaver, $1,895 69-70-65-73—277 Kent Bulle, $1,813 71-66-68-73—278 Corey Conners, $1,813 75-64-69-70—278 John Merrick, $1,813 69-68-69-72—278 Jeremy Paul, $1,813 67-67-71-73—278 Greg Yates, $1,813 73-66-69-70—278 Vince Covello, $1,748 71-67-70-71—279 Roberto Diaz, $1,748 71-65-70-73—279 Vince India, $1,748 70-67-73-69—279 Dan McCarthy, $1,748 68-71-70-70—279 Jamie Arnold, $1,681 68-68-69-75—280 Derek Ernst, $1,681 68-71-70-71—280 Jonathan Hodge, $1,681 68-71-69-72—280 Alex Kang, $1,681 68-71-68-73—280 Zachary Olsen, $1,681 71-67-67-75—280 Bobby Wyatt, $1,681 71-63-74-72—280 Albin Choi, $1,620 71-67-69-74—281 Rhein Gibson, $1,620 68-69-69-75—281 Michael Hebert, $1,620 70-68-70-73—281 Daniel Chopra, $1,586 69-70-72-72—283 Blake D. Trimble, $1,586 71-67-70-75—283 Alex Prugh, $1,566 71-68-72-73—284 Sebastián Vázquez, $1,553 69-70-70-76—285 Timothy Madigan, $1,539 72-67-76-79—294

