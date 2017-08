Web.com-Price Cutter Charity Championship Scores

By The Associated Press

Saturday At Highland Springs CC Springfield, Mo. Purse: $675,000 Yardage: 7,060; Par: 72 Second Round Conrad Shindler 63-67—130 Chesson Hadley 65-66—131 Tom Lovelady 69-63—132 Ben Silverman 70-63—133 Kyle Thompson 68-65—133 Nicholas Thompson 68-65—133 Tyler Duncan 67-67—134 Talor Gooch 67-67—134 Scott Harrington 67-67—134 Ben Taylor 68-66—134 Brandon Harkins 67-67—134 Austin Cook 65-69—134 Bryan Bigley 67-67—134 Bobby Wyatt 71-63—134 Jeremy Paul 67-67—134 Andrew Svoboda 67-67—134 Chris Naegel 66-69—135 Kyoung-Hoon Lee 67-68—135 Blake Adams 69-66—135 Jin Park 69-66—135 Chris Smith 70-66—136 D.H. Lee 67-69—136 Scott Gutschewski 68-68—136 Michael Johnson 69-67—136 Martin Piller 67-69—136 Jamie Arnold 68-68—136 Roberto Diaz 71-65—136 Sepp Straka 73-63—136 Billy Kennerly 68-68—136 Xinjun Zhang 71-65—136 Samuel Del Val 68-68—136 Matt Atkins 68-68—136 Jordan Russell 70-66—136 Rhein Gibson 68-69—137 Lanto Griffin 67-70—137 Carlos Ortiz 69-68—137 Adam Svensson 72-65—137 Bo Hoag 71-66—137 Michael Letzig 67-70—137 Kent Bulle 71-66—137 John Merrick 69-68—137 Nick Rousey 71-66—137 Beau Hossler 69-68—137 Vince India 70-67—137 Ryan Sullivan 71-66—137 Ben Kohles 72-66—138 Vince Covello 71-67—138 Bronson Burgoon 70-68—138 Stephan Jaeger 66-72—138 Michael Hebert 70-68—138 Albin Choi 71-67—138 Dawie van der Walt 70-68—138 Justin Hueber 71-67—138 Blake D. Trimble 71-67—138 Jeff Gove 68-70—138 Zachary Olsen 71-67—138 Zecheng Dou 71-67—138 Brady Schnell 71-67—138 Adam Schenk 72-66—138 David Lutterus 70-68—138 Timothy Madigan 72-67—139 Derek Ernst 68-71—139 Dan McCarthy 68-71—139 Jonathan Hodge 68-71—139 Ben Polland 71-68—139 Michael Weaver 69-70—139 Chris Wilson 70-69—139 Sam Ryder 70-69—139 Alex Prugh 71-68—139 Armando Favela 71-68—139 Corey Conners 75-64—139 Matt Harmon 69-70—139 Daniel Chopra 69-70—139 Sebastián Vázquez 69-70—139 Greg Yates 73-66—139 Alex Kang 68-71—139

Failed to make the cut.

Taylor Moore 68-72—140 Paul Barjon 70-70—140 Eric Steger 68-72—140 Cameron Wilson 70-70—140 Ethan Tracy 68-72—140 Denny McCarthy 69-71—140 Taewoo Kim 72-68—140 Ryan Yip 71-69—140 Zack Fischer 69-71—140 Josh Brock 69-71—140 Jack Maguire 74-66—140 A.J. McInerney 70-70—140 Tyler Aldridge 71-69—140 Peter Tomasulo 70-70—140 Mike Van Sickle 68-72—140 Kurt Kitayama 74-67—141 Rob Oppenheim 69-72—141 Aaron Wise 75-66—141 Christian Brand 69-72—141 Mito Pereira 72-69—141 James Driscoll 70-71—141 Anders Albertson 69-72—141 Tommy Gainey 72-69—141 Chris Tidland 69-72—141 Jimmy Gunn 74-67—141 Jonathan Byrd 71-71—142 Josh Teater 71-71—142 Luke Guthrie 69-73—142 Miguel Angel Carballo 74-68—142 Cameron Meyers 72-70—142 Steve Allan 71-71—142 Max Marsico 73-69—142 Jim Knous 70-72—142 Martin Trainer 74-68—142 Seth Reeves 73-70—143 Chris Baker 72-71—143 Michael Arnaud 72-71—143 Alexandre Rocha 73-70—143 Troy Kelly 74-69—143 Marc Turnesa 74-69—143 Abraham Ancer 71-72—143 Drew Weaver 71-72—143 Tom Whitney 77-66—143 Mark Anguiano 72-72—144 Andrew Landry 72-72—144 William Kropp 72-72—144 Jacques Blaauw 72-72—144 Sebastian Cappelen 73-71—144 Thomas Aiken 70-74—144 Frank Adams III 69-75—144 Chase Parker 75-69—144 Shane Bertsch 73-71—144 Wade Binfield 72-72—144 Doug Letson 77-68—145 Derek Tolan 72-73—145 Michael Gligic 73-72—145 Frank Lickliter II 74-71—145 Sam Love 72-73—145 Scott Langley 71-74—145 Parker McLachlin 75-70—145 Casey Wittenberg 74-71—145 Kyle Wilshire 76-70—146 Chris Worrell 71-75—146 David Skinns 71-75—146 Adam Long 74-72—146 Robert Allenby 72-74—146 Geoff Vartelas 73-73—146 Dan Woltman 72-74—146 Ken Looper 71-75—146 Greg Eason 74-72—146 Brax McCarthy 72-74—146 Lucas Kim 71-76—147 Brice Garnett 73-74—147 Robert Gamez 72-75—147 Wes Roach 75-73—148 Michael Gellerman 75-74—149 Charlie Saxon 75-77—152

