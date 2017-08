Web.com-Portland Open Scores

By The Associated Press

Sunday At Pumpkin Ridge GC (Witch Hollow) North Plains, Ore. Purse: $800,000 Yardage: 7,109; Par 71 Final Brice Garnett, $144,000 71-67-63-65—266 Abraham Ancer, $52,800 67-70-64-69—270 Sam Ryder, $52,800 66-70-69-65—270 Ben Silverman, $52,800 68-68-68-66—270 David Skinns, $52,800 67-70-69-64—270 Bronson Burgoon, $27,800 69-69-65-68—271 Keith Mitchell, $27,800 70-69-62-70—271 Jonathan Byrd, $20,800 71-67-69-65—272 Matt Harmon, $20,800 66-69-69-68—272 Ben Kohles, $20,800 70-69-66-67—272 Sebastián Muñoz, $20,800 68-68-67-69—272 Conrad Shindler, $20,800 63-73-69-67—272 Josh Teater, $20,800 70-69-68-65—272 Carlos Ortiz, $14,800 69-71-64-69—273 Andy Pope, $14,800 67-68-69-69—273 Justin Hueber, $12,800 71-70-67-66—274 Andrew Putnam, $12,800 68-72-66-68—274 Aaron Wise, $12,800 64-65-75-70—274 Jamie Arnold, $9,360 67-73-66-69—275 Corey Conners, $9,360 66-70-72-67—275 Austin Cook, $9,360 69-67-66-73—275 Beau Hossler, $9,360 69-68-70-68—275 Alex Kang, $9,360 71-69-71-64—275 Denny McCarthy, $9,360 66-71-64-74—275 Sebastian Cappelen, $6,357 64-76-66-70—276 Scott Gutschewski, $6,357 67-70-70-69—276 Andrew Landry, $6,357 69-70-70-67—276 Taylor Moore, $6,357 68-71-74-63—276 Blake D. Trimble, $6,357 70-70-70-66—276 Zecheng Dou, $4,987 71-67-69-70—277 Scott Harrington, $4,987 68-70-71-68—277 Jin Park, $4,987 72-68-69-68—277 Drew Weaver, $4,987 63-78-68-68—277 Andres Gonzales, $4,987 69-71-66-71—277 John Merrick, $4,987 65-70-68-74—277 Matt Davidson, $3,714 70-68-73-67—278 Jason Gore, $3,714 69-68-72-69—278 Bo Hoag, $3,714 69-71-72-66—278 Brady Schnell, $3,714 72-69-69-68—278 Chris Baker, $3,714 66-69-72-71—278 Kent Bulle, $3,714 70-66-69-73—278 Billy Kennerly, $3,714 72-69-68-69—278 Roberto Díaz, $2,800 71-68-70-70—279 Lanto Griffin, $2,800 66-67-75-71—279 Seth Reeves, $2,800 72-69-69-69—279 Adam Schenk, $2,800 68-65-72-74—279 Vince Covello, $2,340 67-73-69-71—280 Samuel Del Val, $2,340 71-66-71-72—280 Justin Lower, $2,340 69-67-69-75—280 Chase Parker, $2,340 72-67-74-67—280 Tom Whitney, $2,340 69-72-70-69—280 Cameron Wilson, $2,340 69-70-66-75—280 Tom Lovelady, $2,204 72-68-75-66—281 Chris Worrell, $2,204 68-69-72-72—281 Tommy Gainey, $2,156 72-67-71-72—282 Andrew Svoboda, $2,156 70-66-69-77—282 Shane Bertsch, $2,112 72-69-72-70—283 Jeff Gove, $2,112 69-71-71-72—283 Dan Woltman, $2,112 71-70-72-70—283 Ken Looper, $2,048 71-65-78-70—284 Parker McLachlin, $2,048 71-70-72-71—284 Martin Piller, $2,048 65-70-74-75—284 Alexandre Rocha, $2,048 70-71-71-72—284 Sepp Straka, $2,048 72-69-68-75—284 Eric Axley, $1,984 66-66-78-75—285 Scott Langley, $1,984 71-66-76-72—285 Rob Oppenheim, $1,984 71-69-69-76—285 Jack Maguire, $1,944 67-74-75-70—286 Eric Steger, $1,944 69-72-71-74—286 Timothy Madigan, $1,920 70-70-68-79—287

