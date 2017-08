PGA Tour – Barracuda Championship Scores

Sunday At Montreux Golf & Country Club Reno, Nev. Purse: $3.3 million Yardage: 7,472; Par 72 Final x-won playoff on second hole

Note: The tournament uses the modified Stableford format that awards 8 points for an albatross, 5 points for an eagle, 2 points for a birdie and no points for a par. It deducts 1 point for bogeys and 3 points four a double bogey or worse.

x-Chris Stroud (300), $594,000 +9 +3 +12 +20—+44 Greg Owen (135), $290,400 +9 +14 +14 +7—+44 Richy Werenski (135), $290,400 +11 +15 +4 +14—+44 Stuart Appleby (73), $145,200 +14 +10 +8 +9—+41 Tom Hoge (73), $145,200 +11 +9 +10 +11—+41 Derek Fathauer (58), $114,675 +7 +14 +11 +8—+40 Robert Garrigus (58), $114,675 +7 +11 +9 +13—+40 Sam Saunders (50), $102,300 +10 +4 +13 +12—+39 Patton Kizzire (43), $92,400 +13 +6 +10 +9—+38 Ryan Palmer (43), $92,400 +13 +2 +6 +17—+38 Ben Crane (35), $75,900 +4 +12 +11 +10—+37 Martin Flores (35), $75,900 +6 +8 +11 +12—+37 Dicky Pride (35), $75,900 +13 +10 +7 +7—+37 Ben Martin (31), $62,700 +13 +10 +7 +6—+36 Blayne Barber (31), $59,400 +5 +11 +9 +10—+35 Ricky Barnes (30), $56,100 +7 +9 +15 +3—+34 Rory Sabbatini (30), $52,800 +8 +4 +13 +8—+33 Craig Barlow (26), $38,775 +8 +4 +9 +11—+32 Greg Chalmers (26), $38,775 +11 0 +10 +11—+32 Brandon Hagy (26), $38,775 +13 -1 +11 +9—+32 Mark Hubbard (26), $38,775 +4 +7 +14 +7—+32 Chris Kirk (26), $38,775 +8 +5 +11 +8—+32 Rick Lamb (26), $38,775 +13 +7 -2 +14—+32 Kyle Reifers (26), $38,775 +7 +4 +12 +9—+32 Tyrone Van Aswegen (26), $38,775 +11 +9 +5 +7—+32 Seamus Power (21), $26,400 +7 +9 +10 +5—+31 Peter Malnati (20), $24,915 +8 +4 +5 +13—+30 Daniel Summerhays (20), $24,915 +9 +5 +10 +6—+30 Ken Duke (16), $21,450 +6 +4 +9 +10—+29 Luke List (16), $21,450 +11 +12 +2 +4—+29 J.J. Spaun (16), $21,450 +11 +6 +12 0—+29 Vaughn Taylor (16), $21,450 +5 +9 +6 +9—+29 Charlie Wi (16), $21,450 +8 +8 +10 +3—+29 Zac Blair (13), $17,820 +5 +10 +5 +8—+28 Charlie Danielson, $17,820 +5 +6 +6 +11—+28 David Hearn (13), $17,820 +5 +10 +1 +12—+28 Steven Alker (11), $14,850 +11 +3 +7 +6—+27 Miguel Angel Carballo (11), $14,850 +14 +1 +8 +4—+27 Gonzalo Fdez-Castano (11), $14,850 +10 +6 +8 +3—+27 John Huh (11), $14,850 +15 +1 +8 +3—+27 Kevin Tway (11), $14,850 0 +12 +5 +10—+27 Brian Gay (8), $12,210 +11 +6 +4 +5—+26 Davis Love III (8), $12,210 +11 +5 +5 +5—+26 Johnson Wagner (8), $12,210 +5 +8 +1 +12—+26 Alex Cejka (7), $10,230 +3 +7 +9 +6—+25 Brett Drewitt (7), $10,230 +5 +5 +6 +9—+25 Cameron Tringale (7), $10,230 +1 +12 +3 +9—+25 Ryan Brehm (6), $8,811 +1 +14 +7 +2—+24 Tag Ridings (6), $8,811 +10 +6 +4 +4—+24 Shane Bertsch (5), $8,118 +3 +8 +8 +4—+23 Steve Wheatcroft (5), $8,118 +5 +9 +3 +6—+23 Y.E. Yang (5), $8,118 +7 +3 +4 +9—+23 Harris English (4), $7,788 +8 +11 +1 +2—+22 Arjun Atwal (4), $7,524 +6 +4 +9 +2—+21 Peter Lonard (4), $7,524 +6 +8 +1 +6—+21 Curtis Luck, $7,524 +6 +4 -5 +16—+21 Trey Mullinax (4), $7,524 +5 +13 +3 0—+21 Geoff Ogilvy (4), $7,524 +3 +8 +8 +2—+21 Matt Jones (3), $7,293 +6 +9 +1 +4—+20 J.T. Poston (3), $7,293 +4 +10 +5 +1—+20 Ryan Armour (3), $7,128 +7 +3 +6 +3—+19 Cody Blick, $7,128 +4 +6 +1 +8—+19 Matt Every (3), $7,128 +5 +13 -1 +2—+19 Aaron Baddeley (3), $6,996 +5 +5 +2 +4—+16 Brad Fritsch (2), $6,897 +11 -1 -2 +5—+13 Maverick McNealy, $0 +6 +6 -1 +2—+13 Chase Seiffert, $6,897 +6 +5 +3 -1—+13 Joel Dahmen (2), $6,798 +10 +10 -3 -5—+12 D.J. Trahan (2), $6,732 +9 +1 +1 -1—+10

