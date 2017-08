PGA Championship Par Scores

By The Associated Press

Sunday At Quail Hollow Club Charlotte, N.C. Purse: $10.5 million Yardage: 7,600; Par: 71 Final Justin Thomas (600), $1,890,000 73-66-69-68—276 -8 Francesco Molinari (230), $784,000 73-64-74-67—278 -6 Louis Oosthuizen (230), $784,000 70-67-71-70—278 -6 Patrick Reed (230), $784,000 69-73-69-67—278 -6 Rickie Fowler (115), $388,500 69-70-73-67—279 -5 Hideki Matsuyama (115), $388,500 70-64-73-72—279 -5 Graham DeLaet (97), $317,500 70-73-68-69—280 -4 Kevin Kisner (97), $317,500 67-67-72-74—280 -4 Jason Day (80), $250,000 70-66-77-70—283 -1 Matt Kuchar (80), $250,000 71-74-70-68—283 -1 Jordan L Smith, $250,000 70-75-70-68—283 -1 Chris Stroud (80), $250,000 68-68-71-76—283 -1 Scott Brown (57), $160,000 73-68-70-73—284 E Paul Casey (57), $160,000 69-70-74-71—284 E James Hahn (57), $160,000 73-70-71-70—284 E Brian Harman (57), $160,000 69-75-71-69—284 E Dustin Johnson (57), $160,000 70-74-73-67—284 E Brooks Koepka (57), $160,000 68-73-74-69—284 E Marc Leishman (57), $160,000 75-71-71-67—284 E Ryan Moore (57), $160,000 71-71-73-69—284 E Henrik Stenson (57), $160,000 74-70-70-70—284 E Rory McIlroy (41), $89,167 72-72-73-68—285 +1 Grayson Murray (41), $89,167 68-73-69-75—285 +1 Ian Poulter (41), $89,167 74-71-71-69—285 +1 Chez Reavie (41), $89,167 72-70-70-73—285 +1 Robert Streb (41), $89,167 74-70-70-71—285 +1 Gary Woodland (41), $89,167 68-74-69-74—285 +1 Byeong Hun An (32), $64,200 71-69-74-72—286 +2 J.B. Holmes (32), $64,200 74-73-67-72—286 +2 Pat Perez (32), $64,200 70-76-69-71—286 +2 Jordan Spieth (32), $64,200 72-73-71-70—286 +2 Richard Sterne, $64,200 73-72-70-71—286 +2 Keegan Bradley (20), $47,000 74-70-73-70—287 +3 Patrick Cantlay (20), $47,000 72-71-72-72—287 +3 Bud Cauley (20), $47,000 69-74-74-70—287 +3 Kevin Chappell (20), $47,000 72-75-69-71—287 +3 Bryson DeChambeau (20), $47,000 73-71-72-71—287 +3 Lucas Glover (20), $47,000 75-70-72-70—287 +3 Jason Kokrak (20), $47,000 75-70-72-70—287 +3 Jamie Lovemark (20), $47,000 74-71-72-70—287 +3 Sean O’Hair (20), $47,000 71-75-70-71—287 +3 Webb Simpson (20), $47,000 76-70-72-69—287 +3 Chris Wood, $47,000 72-72-70-73—287 +3 Tony Finau (12), $32,125 69-74-71-74—288 +4 Jim Herman (12), $32,125 69-75-72-72—288 +4 Sung Kang (12), $32,125 70-71-71-76—288 +4 Thorbjørn Olesen, $32,125 67-78-71-72—288 +4 Charley Hoffman (9), $25,900 75-71-73-70—289 +5 Billy Horschel (9), $25,900 76-70-69-74—289 +5 Zach Johnson (9), $25,900 71-73-71-74—289 +5 Satoshi Kodaira, $25,900 71-76-67-75—289 +5 Shane Lowry (9), $25,900 74-69-74-72—289 +5 Charl Schwartzel (9), $25,900 74-70-72-73—289 +5 Ryan Fox, $22,875 75-66-71-78—290 +6 Bill Haas (7), $22,875 75-69-73-73—290 +6 D.A. Points (7), $22,875 68-73-74-75—290 +6 Steve Stricker (7), $22,875 75-70-72-73—290 +6 Jason Dufner (6), $21,800 74-72-72-73—291 +7 Kelly Kraft (6), $21,800 73-73-71-74—291 +7 Jon Rahm (6), $21,800 70-75-71-75—291 +7 Tommy Fleetwood, $21,300 70-75-73-74—292 +8 Adam Scott (5), $21,300 71-76-74-71—292 +8 Dylan Frittelli, $20,800 73-71-77-72—293 +9 Cody Gribble (5), $20,800 72-75-74-72—293 +9 David Lingmerth (5), $20,800 72-73-71-77—293 +9 Vijay Singh (4), $20,400 75-70-79-70—294 +10 K.T. Kim, $19,900 73-72-75-75—295 +11 Alex Noren, $19,900 74-69-75-77—295 +11 Hideto Tanihara, $19,900 71-75-74-75—295 +11 Lee Westwood, $19,900 73-72-75-75—295 +11 Russell Henley (3), $19,450 75-71-77-73—296 +12 Daniel Summerhays (3), $19,450 76-67-77-76—296 +12 Charles Howell III (3), $19,250 78-69-78-72—297 +13 Omar Uresti (3), $19,250 74-70-80-73—297 +13 Anirban Lahiri (3), $19,100 72-73-76-78—299 +15

