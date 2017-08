PGA Championship Leaders Cards

By The Associated Press

Saturday At Quail Hollow Club Charlotte, N.C. Purse: $10.5 million Yardage: 7,600; Par: 71 Second Round Par Out 444 343 544-35 Kevin Kisner 444 343 334-33 Hideki Matsuyama 444 333 444-33 Jason Day 445 343 333-32 Chris Stroud 335 343 444-33 Francesco Molinari 444 343 334-32 Louis Oosthuizen 444 243 544-34 Par In 544 345 434-36-71—142 Kevin Kisner 443 444 434-34-67—134 Hideki Matsuyama 543 234 424-31-64—134 Jason Day 454 235 434-34-66—136 Chris Stroud 455 334 434-35-68—136 Francesco Molinari 434 335 433-32-64—137 Louis Oosthuizen 444 335 334-33-67—137

