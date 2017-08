Northern Trust Par Scores

By The Associated Press

Saturday At Glen Oaks Club Old Westbury, N.Y. Purse: $8.75 million Yardage: 7,346; Par 70 Third Round Jordan Spieth 69-65-64—198 -12 Dustin Johnson 65-69-67—201 -9 Paul Casey 69-68-66—203 -7 Patrick Reed 70-67-66—203 -7 Jon Rahm 68-68-67—203 -7 Matt Kuchar 71-64-68—203 -7 Keegan Bradley 68-70-66—204 -6 Kevin Chappell 68-73-64—205 -5 Justin Rose 68-68-69—205 -5 Jason Dufner 69-69-68—206 -4 Justin Thomas 68-69-69—206 -4 Chez Reavie 69-68-69—206 -4 Patrick Cantlay 67-70-69—206 -4 Russell Henley 64-72-70—206 -4 Bubba Watson 67-68-71—206 -4 Jhonattan Vegas 69-65-72—206 -4 Robert Streb 71-70-66—207 -3 Scott Brown 66-74-67—207 -3 David Lingmerth 71-68-68—207 -3 Louis Oosthuizen 67-72-68—207 -3 Martin Laird 69-69-69—207 -3 Henrik Stenson 69-72-67—208 -2 Jason Day 69-71-68—208 -2 C.T. Pan 70-69-69—208 -2 Whee Kim 69-69-70—208 -2 Harold Varner III 67-70-71—208 -2 Rickie Fowler 68-66-74—208 -2 Tony Finau 72-68-69—209 -1 Martin Flores 67-73-69—209 -1 Pat Perez 70-68-71—209 -1 Camilo Villegas 66-71-72—209 -1 Daniel Berger 69-68-72—209 -1 Xander Schauffele 71-66-72—209 -1 Rory McIlroy 73-68-69—210 E Jason Kokrak 71-69-70—210 E Morgan Hoffmann 71-69-70—210 E Chris Kirk 66-73-71—210 E Webb Simpson 73-66-71—210 E Wesley Bryan 70-72-69—211 +1 Geoff Ogilvy 72-70-69—211 +1 Kevin Na 71-71-69—211 +1 Kevin Kisner 69-72-70—211 +1 Scott Stallings 71-70-70—211 +1 Chad Campbell 70-71-70—211 +1 Si Woo Kim 72-69-70—211 +1 Kevin Tway 70-71-70—211 +1 Phil Mickelson 72-68-71—211 +1 Charl Schwartzel 70-70-71—211 +1 Ryan Blaum 68-72-71—211 +1 Grayson Murray 72-68-71—211 +1 J.J. Spaun 71-68-72—211 +1 Emiliano Grillo 69-73-70—212 +2 Charley Hoffman 72-70-70—212 +2 Lucas Glover 69-71-72—212 +2 Mackenzie Hughes 70-69-73—212 +2 D.A. Points 72-66-74—212 +2 Hudson Swafford 70-72-71—213 +3 Ryan Moore 72-69-72—213 +3 Richy Werenski 70-71-72—213 +3 Kyle Stanley 70-71-72—213 +3 Brooks Koepka 72-68-73—213 +3 Luke Donald 71-71-72—214 +4 Charles Howell III 69-71-74—214 +4 Luke List 70-70-74—214 +4 William McGirt 69-71-74—214 +4 Ian Poulter 71-70-74—215 +5 Vaughn Taylor 71-70-75—216 +6 Rod Pampling 71-71-75—217 +7 Sean O’Hair 72-70-76—218 +8 Kelly Kraft 67-74-78—219 +9

