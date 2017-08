Made In Denmark Leading Scores

By The Associated Press

Saturday At Himmerland Golf & Spa Resort Farso, Denmark Purse: $2.12 million Yardage: 6,851; Par: 71 Third Round David Horsey, England 68-67-64—199 Julian Suri, United States 67-69-65—201 Robert Rock, England 68-68-66—202 Chris Paisley, England 68-69-65—202 Gregory Havret, France 68-69-65—202 John Daly, United States 67-70-65—202 Steve Webster, England 64-70-69—203 Matt Wallace, England 64-74-65—203 Wade Ormsby, Australia 64-72-67—203 Thorbjorn Olesen, Denmark 67-71-65—203 Aaron Rai, England 69-69-65—203 Benjamin Hebert, France 65-71-68—204 Paul Dunne, Ireland 67-68-70—205 Marc Warren, Scotland 71-64-70—205 Nacho Elvira, Spain 67-69-69—205 Lasse Jensen, Denmark 67-69-69—205 Oscar Lengden, Sweden 65-73-67—205 Haydn Porteous, South Africa 70-67-68—205 Thomas Detry, Belgium 69-71-65—205 Ben Evans, England 71-68-66—205 Also David Lipsky, United States 66-71-69—206 Martin Kaymer, Germany 69-71-67—207 Daniel Im, United States 68-73-67—208 Paul Peterson, United States 70-72-66—208

