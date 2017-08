LPGA Tour-Canadian Pacific Open Par Scores

By The Associated Press

Saturday At The Ottawa Hunt & Golf Club Ottawa, Ontario Purse: $2.25 million Yardage: 6,419; Par 71

(a-amateur)

Third Round Nicole Broch Larsen 69-68-66—203 -10 Mo Martin 69-67-67—203 -10 In Gee Chun 67-67-70—204 -9 Mirim Lee 71-68-66—205 -8 Cristie Kerr 70-67-68—205 -8 Brooke M. Henderson 74-69-63—206 -7 Mi Jung Hur 71-70-65—206 -7 Shanshan Feng 68-70-68—206 -7 Stacy Lewis 69-68-69—206 -7 So Yeon Ryu 69-68-69—206 -7 Marina Alex 66-70-70—206 -7 Nelly Korda 71-70-66—207 -6 Caroline Hedwall 71-68-68—207 -6 Sung Hyun Park 70-68-69—207 -6 Brittany Lincicome 68-68-71—207 -6 Pannarat Thanapolboonyaras 72-70-66—208 -5 Christina Kim 71-70-67—208 -5 Angel Yin 68-72-68—208 -5 Caroline Masson 69-70-69—208 -5 Beatriz Recari 69-69-70—208 -5 Sherman Santiwiwatthanaphong 68-69-71—208 -5 Holly Clyburn 67-70-71—208 -5 Pernilla Lindberg 73-70-66—209 -4 Sei Young Kim 68-73-68—209 -4 Michelle Wie 71-68-70—209 -4 Hyo Joo Kim 69-70-70—209 -4 Laetitia Beck 72-71-67—210 -3 Wei-Ling Hsu 72-70-68—210 -3 Jane Park 72-69-69—210 -3 Joanna Klatten 71-70-69—210 -3 Moriya Jutanugarn 70-71-69—210 -3 Chella Choi 72-68-70—210 -3 Austin Ernst 70-69-71—210 -3 Amy Yang 70-69-71—210 -3 Sarah Jane Smith 71-67-72—210 -3 Jennifer Song 70-68-72—210 -3 Minjee Lee 70-73-68—211 -2 Paula Creamer 73-69-69—211 -2 Azahara Munoz 72-70-69—211 -2 Haru Nomura 70-72-69—211 -2 Madelene Sagstrom 70-72-69—211 -2 Megan Khang 69-73-69—211 -2 Candie Kung 71-70-70—211 -2 Jenny Shin 71-70-70—211 -2 Brittany Altomare 74-69-69—212 -1 Cheyenne Woods 70-73-69—212 -1 Morgan Pressel 74-68-70—212 -1 Jing Yan 69-73-70—212 -1 Pavarisa Yoktuan 68-74-70—212 -1 Yani Tseng 71-70-71—212 -1 Brittany Marchand 73-67-72—212 -1 Gaby Lopez 73-69-71—213 E Peiyun Chien 69-72-72—213 E Rachel Rohanna 69-71-73—213 E Sandra Changkija 71-72-71—214 +1 Alison Lee 71-72-71—214 +1 Ashleigh Buhai 71-72-71—214 +1 Ayako Uehara 69-74-71—214 +1 Jacqui Concolino 73-69-72—214 +1 Thidapa Suwannapura 73-69-72—214 +1 Charley Hull 72-69-73—214 +1 Ryann O’Toole 74-66-74—214 +1 Marissa L Steen 72-70-73—215 +2 Amy Olson 71-70-74—215 +2 Min-G Kim 70-71-74—215 +2 Lindy Duncan 71-72-73—216 +3 Amelia Lewis 72-70-76—218 +5 Min Lee 73-68-77—218 +5 Karrie Webb 70-73-76—219 +6 Laura Gonzalez Escallon 74-68-77—219 +6

