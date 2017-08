Fiji International Leading Leading Scores

By The Associated Press

Saturday At Natadola Bay GC Natadola Bay, Fiji Purse: $1.2 million Yardage: 7,191; Par: 72 Third Round Wade Ormsby, Australia 69-71-66—206 Jason Norris, Australia 69-68-70—207 James Marchesani, Australia 71-70-67—208 Scott Vincent, Zimbabwe 73-68-68—209 Peter Wilson, Australia 68-71-70—209 Scott Hend, Australia 71-66-72—209 Stephen Leaney, Australia 71-69-70—210 Gavin Green, Malaysia 68-69-73—210 Daniel Pearce, New Zealand 66-71-73—210 Terry Pilkadaris, Australia 70-73-68—211 Dale Brandt-Richards, Australia 69-74-68—211 Michael Sim, Australia 69-72-70—211 Rahil Gangjee, India 69-72-70—211 Harry Bateman, New Zealand 74-66-71—211 David McKenzie, Australia 68-71-72—211 Mike Weir, Canada 72-71-69—212 Phachara Khongwatmai, Thailand 72-72-68—212 Shunya Takeyasu, Japan 72-72-68—212 Also Vijay Singh, Fiji 71-72-73—216 Casey O’Toole, United Statse 76-70-78—224

Copyright © 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.