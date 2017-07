Web.com Tour – LECOM Health Challenge Scores

By The Associated Press

Thursday At Peek’n Peak Resort, Upper Course Findley Lake, N.Y. Purse: $600,000 Yardage: 7,088; Par 72 (36-36) First Round Xinjun Zhang 32-32—64 Adam Long 33-32—65 Michael Arnaud 34-31—65 Aaron Wise 34-32—66 Jason Gore 33-33—66 Anders Albertson 34-32—66 Albin Choi 35-31—66 Sam Ryder 34-33—67 Michael Johnson 32-35—67 Vince Covello 36-31—67 Josh Teater 32-35—67 Jarin Todd 33-34—67 Jeff Gove 35-32—67 Zachary Olsen 36-31—67 Timothy Madigan 34-34—68 Billy Kennerly 33-35—68 Kyle Wilshire 32-36—68 Matt Harmon 34-34—68 Rob Oppenheim 35-33—68 Lanto Griffin 33-35—68 Blake Adams 37-31—68 Bryan Bigley 36-32—68 Nick Rousey 35-33—68 Jamie Arnold 36-32—68 Stephen Gangluff 34-35—69 Todd Baek 33-36—69 Justin Hicks 33-36—69 Curtis Thompson 34-35—69 John Merrick 33-36—69 John Young Kim 33-36—69 Corey Conners 37-32—69 Bo Hoag 37-32—69 Blake D. Trimble 34-35—69 Oliver Goss 35-34—69 Chesson Hadley 33-36—69 Dawie van der Walt 36-33—69 Armando Favela 34-35—69 Chris Naegel 34-35—69 Nicholas Thompson 35-34—69 Ryan Yip 35-34—69 Brad Elder 36-33—69 Andy Winings 35-34—69 Nick Flanagan 36-33—69 Ben Silverman 34-35—69 Austin Cook 37-32—69 George Bryan, IV 36-33—69 Brandon Matthews 35-34—69 Kyle Thompson 36-34—70 Andrew Yun 36-34—70 Samuel Del Val 37-33—70 Richard H. Lee 34-36—70 Sepp Straka 35-35—70 Greg Yates 32-38—70 Alex Kang 36-34—70 Brandon Crick 36-34—70 Eric Axley 36-34—70 Dudley Hart 36-34—70 Kurt Kitayama 36-34—70 Justin Lower 35-35—70 Sebastian Vazquez 35-35—70 Dan McCarthy 35-35—70 Ben Kohles 35-35—70 David Skinns 36-34—70 Nate Lashley 36-34—70 Roger Sloan 36-34—70 Max Marsico 37-33—70 Andrew Svoboda 36-34—70 Ben Polland 35-35—70 Chase Marinell 34-36—70 Steve LeBrun 35-35—70 Jeremy Paul 36-34—70 Adam Schenk 36-35—71 Casey Wittenberg 36-35—71 Ken Looper 35-36—71 Wes Roach 39-32—71 Michael Gligic 36-35—71 Max Rottluff 36-35—71 Chris Wilson 38-33—71 Kyoung-Hoon Lee 34-37—71 Zack Fischer 34-37—71 Denny McCarthy 35-36—71 Brian Richey 39-32—71 Charles Wang 35-36—71 Jim Knous 38-33—71 Zecheng Dou 37-34—71 Mark Hensby 34-37—71 Charlie Saxon 34-37—71 Ben Taylor 37-34—71 Rhein Gibson 36-35—71 John Chin 36-35—71 Justin Shin 35-36—71 Peter Lonard 35-36—71 Adam Svensson 36-35—71 Cameron Wilson 36-35—71 Puma Dominguez 34-37—71 Michael Letzig 33-38—71 Erik Barnes 39-32—71 Drew Weaver 38-33—71 Jesse Larson 37-34—71 Brad Gehl 37-34—71 Matt Schall 38-33—71 Jimmy Gunn 35-37—72 Michael Gellerman 36-36—72 Guillermo Pereira 37-35—72 Sebastian Cappelen 37-35—72 Seann Harlingten 35-37—72 Taewoo Kim 35-37—72 Carter Jenkins 37-35—72 Bronson Burgoon 34-38—72 Conrad Shindler 37-35—72 Justin Hueber 36-36—72 Beau Hossler 37-35—72 David Lutterus 35-37—72 Chase Parker 35-38—73 Alexandre Rocha 37-36—73 Kent Bulle 34-39—73 Chris Baker 38-35—73 Dan Woltman 36-37—73 Daniel Miernicki 36-37—73 Daniel Chopra 39-34—73 David Mathis 36-37—73 Carson Young 36-37—73 Martin Piller 36-37—73 Zach Wright 34-39—73 Parker McLachlin 37-36—73 Ryan Spears 37-36—73 Adam Hart 38-36—74 Brice Garnett 37-37—74 Scott Gutschewski 36-38—74 Brian Hughes 37-37—74 Byron Smith 36-38—74 Luke Guthrie 38-36—74 Zach Zaback 38-36—74 Omar Uresti 38-36—74 Shaun Micheel 36-38—74 Jonathan Hodge 39-35—74 Dicky Pride 35-39—74 Matt Atkins 40-35—75 Augusto Nunez 39-36—75 Martin Trainer 39-36—75 Eric Meierdierks 34-41—75 Greg Eason 36-39—75 Steve Allan 39-37—76 Sam Love 39-37—76 Scott Harrington 38-38—76 Jacques Blaauw 38-38—76 Dwayne Randall 37-39—76 Alex Aragon 40-37—77 Eric Steger 38-39—77 Doug Letson 40-37—77 Lucas Kim 36-42—78 Rafael Campos 45-35—80 Peter Tomasulo 38-42—80 Case Cochran 36-44—80 Adam Cornelson 42-40—82 Ryan Swanson 44-44—88

