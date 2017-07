LPGA Tour – Thornberry Creek Classic Scores

By The Associated Press

Thursday At Thornberry Creek at Oneida Oneida, Wis. Purse: $2 million Yardage: 6,624; Par 72 (36-36) First Round

a-denotes amateur

Sei Young Kim 32-33—65 Laura Gonzalez Escallon 33-32—65 Madeleine L Sheils 34-32—66 Min-G Kim 32-34—66 Caroline Hedwall 34-33—67 Rachel Rohanna 32-35—67 Bronte Law 32-35—67 Karine Icher 34-33—67 Moriya Jutanugarn 30-37—67 Pornanong Phatlum 33-34—67 Ilhee Lee 36-31—67 Dani Holmqvist 32-35—67 Amelia Lewis 33-34—67 Brooke Pancake 33-34—67 Alejandra Llaneza 35-32—67 Samantha A Troyanovich 36-31—67 Brittany Altomare 34-33—67 In Gee Chun 33-34—67 Alena Sharp 31-36—67 Katie Burnett 33-34—67 Pavarisa Yoktuan 33-34—67 Sandra Changkija 34-34—68 Jaye Marie Green 34-34—68 Charley Hull 33-35—68 Suzann Pettersen 34-34—68 Katherine Kirk 34-34—68 Cydney Clanton 35-33—68 Megan Khang 34-34—68 Dori Carter 34-34—68 Therese O’Hara 33-35—68 Olafia Kristinsdottir 35-33—68 Sandra Gal 32-36—68 Eun-Hee Ji 36-32—68 Candie Kung 35-33—68 Katherine Perry 34-34—68 Tiffany Joh 34-35—69 Christina Kim 34-35—69 Minjee Lee 34-35—69 Yani Tseng 34-35—69 a-Georgia Hall 35-34—69 Joanna Klatten 35-34—69 Simin Feng 35-34—69 Caroline Masson 35-34—69 Ashleigh Buhai 35-34—69 Amy Olson 36-33—69 Allyssa Ferrell 35-34—69 Min Seo Kwak 36-33—69 Samantha Richdale 35-34—69 Sadena A Parks 34-35—69 Mariah Stackhouse 37-32—69 Kelly Tan 37-32—69 Karrie Webb 31-38—69 Angel Yin 35-34—69 Emily K. Pedersen 34-35—69 Nicole Broch Larsen 33-36—69 Jeong Eun Lee 35-34—69 Hee Young Park 34-35—69 Jackie Stoelting 34-35—69 Dottie Ardina 36-34—70 Silvia Cavalleri 35-35—70 Madelene Sagstrom 35-35—70 Wichanee Meechai 34-36—70 Briana Mao 35-35—70 Marissa L Steen 35-35—70 Annie Park 35-35—70 Mel Reid 35-35—70 Aditi Ashok 35-35—70 Cristie Kerr 34-36—70 Kris Tamulis 35-35—70 Jing Yan 34-36—70 Augusta James 35-36—71 Hannah Burke 34-37—71 Brooke M. Henderson 35-36—71 Haru Nomura 35-36—71 Lizette Salas 35-36—71 Lee-Anne Pace 36-35—71 Becky Morgan 37-34—71 Laura Diaz 36-35—71 Brianna Do 36-35—71 Giulia Molinaro 34-37—71 Jodi Ewart Shadoff 35-36—71 Sun Young Yoo 37-34—71 Krista Puisite 35-36—71 Sherman Santiwiwatthanaphong 35-36—71 Sakura Yokomine 35-36—71 Beth Allen 35-36—71 Regan De Guzman 38-33—71 Holly Clyburn 34-38—72 a-Carly Booth 38-34—72 Vicky Hurst 32-40—72 Ayako Uehara 36-36—72 Mariajo Uribe 37-35—72 Mina Harigae 36-36—72 Lee Lopez 37-35—72 Paula Reto 38-34—72 Paula Creamer 36-36—72 Kim Kaufman 34-38—72 Catriona Matthew 35-37—72 Wei-Ling Hsu 34-38—72 Nannette Hill 35-37—72 Peiyun Chien 37-35—72 Demi Runas 37-35—72 Louise Stahle 35-37—72 Felicity Johnson 37-36—73 Britney K Yada 35-38—73 Min Lee 37-36—73 Emily Collins 37-36—73 Karen Chung 35-38—73 Pernilla Lindberg 37-36—73 Kelly W Shon 38-35—73 Cindy LaCrosse 35-38—73 Pannarat Thanapolboonyaras 36-37—73 Haeji Kang 35-38—73 Dana Finkelstein 36-37—73 Celine Herbin 38-35—73 Cheyenne Woods 36-37—73 Sarah Kemp 37-36—73 Emily Tubert 35-38—73 Alison Lee 36-37—73 Laetitia Beck 37-36—73 Jennifer Ha 37-37—74 a-Casey Danielson 38-36—74 Kristy McPherson 36-38—74 Nontaya Srisawang 38-36—74 Nasa Hataoka 36-38—74 Justine Dreher 37-37—74 Xiyu Lin 35-39—74 Jenny Coleman 37-37—74 Sydnee Michaels 37-37—74 a-Selanee Henderson 37-38—75 Stephanie L Meadow 39-36—75 Sarah Jane Smith 38-37—75 Maria Parra 36-39—75 Perrine Delacour 39-36—75 Ryann O’Toole 37-38—75 Danah Bordner 37-38—75 Ssu-Chia Cheng 38-38—76 Ji Young Oh 37-39—76 Jessy Tang 37-39—76 Julieta Granada 37-40—77 Karlin Beck 39-38—77 Ariya Jutanugarn 40-38—78 Julie Yang 40-40—80 Diana D’Alessio 44-37—81

