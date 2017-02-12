Maybank Championship Leading Scores

|Sunday
|At Saujana Golf and Country Club
|Kuala Lumpur, Malaysia
|Purse: $3 million
|Yardage: 7,186; Par: 72
|Final
|Fabrizio Zanotti, Italy
|70-69-67-63—269
|David Lipsky, United States
|68-67-68-67—270
|Bernd Wiesberger, Austria
|69-63-73-66—271
|Alexander Levy, France
|69-68-67-68—272
|Li Haotong, China
|71-69-68-65—273
|Danny Willett, England
|66-67-67-73—273
|Anirban Lahiri, India
|69-68-69-68—274
|Mike Lorenzo-Vera, France
|70-65-70-69—274
|Panuphol Pittayarat, Thailand
|70-69-66-71—276
|Shubhankar Sharma, India
|68-68-71-69—276
|Gregory Havret, France
|69-70-66-72—277
|Sam Brazel, Australia
|66-71-73-69—279
|Tommy Fleetwood, England
|72-68-69-70—279
|Thongchai Jaidee, Thailand
|71-68-69-71—279
|Shiv Kapur, India
|70-67-72-70—279
|Rashid Khan, India
|72-68-70-69—279
|Ben Leong, Malaysia
|70-71-69-69—279
|James Morrison, England
|70-67-74-68—279
|Johannes Veerman, United States
|73-68-67-71—279
|Also
|Lee Westwood, England
|73-66-70-72—281
|Paul Peterson, United States
|71-70-68-73—282
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|70-72-71-70—283
|Peter Uihlein, United States
|66-76-70-71—283