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Maybank Championship Leading Scores

By The Associated Press February 12, 2017 10:26 am 02/12/2017 10:26am
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Sunday
At Saujana Golf and Country Club
Kuala Lumpur, Malaysia
Purse: $3 million
Yardage: 7,186; Par: 72
Final
Fabrizio Zanotti, Italy 70-69-67-63—269
David Lipsky, United States 68-67-68-67—270
Bernd Wiesberger, Austria 69-63-73-66—271
Alexander Levy, France 69-68-67-68—272
Li Haotong, China 71-69-68-65—273
Danny Willett, England 66-67-67-73—273
Anirban Lahiri, India 69-68-69-68—274
Mike Lorenzo-Vera, France 70-65-70-69—274
Panuphol Pittayarat, Thailand 70-69-66-71—276
Shubhankar Sharma, India 68-68-71-69—276
Gregory Havret, France 69-70-66-72—277
Sam Brazel, Australia 66-71-73-69—279
Tommy Fleetwood, England 72-68-69-70—279
Thongchai Jaidee, Thailand 71-68-69-71—279
Shiv Kapur, India 70-67-72-70—279
Rashid Khan, India 72-68-70-69—279
Ben Leong, Malaysia 70-71-69-69—279
James Morrison, England 70-67-74-68—279
Johannes Veerman, United States 73-68-67-71—279
Also
Lee Westwood, England 73-66-70-72—281
Paul Peterson, United States 71-70-68-73—282
Rafa Cabrera Bello, Spain 70-72-71-70—283
Peter Uihlein, United States 66-76-70-71—283

Topics:
Golf Latest News
Home » Latest News » Sports » Other Sports » Golf » Maybank Championship Leading Scores
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