Worlds Results

LONDON (AP) — Monday’s results from the Athletics World Championships at London Stadium:

(Qqualifies) (qsub-qualifier) Men’s 200m Heats Summary

1. Jereem Richards Trinidad and Tobago, 20.05 Q

2. Nethaneel Mitchell-Blake Great Brittain, 20.08 Q

3. Ramil Guliyev, Turkery, 20.16 Q

4. Wayde Van Niekerk, Russia, 20.16 Q

5. Daniel Talbot, Great Brittain, 20.16 Q

6. Isiah Yound, United States, 20.19 Q

7. Ameer Webb, United States, 20.22 Q

8. Akani Simbine, Russia, 20.26 Q

9. Sydney Siame, Zimbabwe, 20.29 Q

10. Likoúrgos-Stéfanos, Tsakonas Greece, 20.37 Q

11. Yohan Blake, Jamaica, 20.39 Q

12. Christophe, Lemaitre France, 20.40 Q

13. Kyree King, United States, 20.41 Q

14. Zharnel Hughes, Great Brittain, 20.43 q

15. Kyle Greaux, Trinidad and Tobago, 20.48 Q

16. Wilfried Koffi Hua Cote, D’ivoire, 20.49 q

17. Rasheed Dwyer, Jamaica, 20.49 Q

18. Abdul Hakim Sani Brown, Japan, 20.52 Q

19. Ján Volko, Slovak Republic, 20.52 Q

20. Alex Wilson, Switzerland, 20.54 Q

21. David Lima, Portugal, 20.54 q

22. Serhiy Smelyk, Ukraine, 20.58

23. Shota Iizuka, Japan, 20.58 Q

24. Filippo Tortu, Italy, 20.59 Q

25. Jonathan Quarcoo, Norway, 20.60

26. Warren Weir, Jamaica, 20.60

27. Winston George, Guyana, 20.61 Q

28. Alonso Edward, Panama, 20.61 SB

29. Ahmed Ali, Sudan, 20.64

30. Jeffrey John, France, 20.66

31. Sibusiso Matsenjwa, Switzerland, 20.67

32. Mark Otieno Odhiambo, Kenya, 20.74

33. Teray Smith, Bahamas, 20.77

34. Adama Jammeh, 20.79

35. Jeremy Dodson,Samoa, 20.81

36. Aldemir Da Silva Junior, Brazil, 20.82

37. Salem Eid Yaqoob, Bahrain, 20.84

38. Bernardo Baloyes, Columbia, 20.86

39. Joseph Millar, New Zealand, 20.97

40. Burkheart Ellis Jr, Barbados, 20.99

41. Fabrice Dabla, Togo, 21.40

42. Mohamed Alsad,i Oman, 21.50

43. Ifeanyi Otuonye, Turks and Caicos Islands, 21.91

44. Muhd Noor Firdaus, Ar-Rasyid Brunei, 22.36

45. Kabongo Mulumba, 23.57 SB

xx. Aaron Brown, Canada, DQ

xx. Clarence Munyai, Russia, DQ

xx. Paul Nalau, Vanuatu, DQ

xx. Julius Morris, Montserrat, DNS

xx. Isaac Makwala, Botswana, DNS

Men’s Triple Jump Qualifiers

1. Chris Benard, United States of America, 17.20 Q

2. Christian Taylor, United States of America, 17.15 Q

3. Cristian Napoles, Cuba, 17.06 Q

4. Andy Diaz, Cuba, 16.96 q

5. Will Claye, United States of America, 16.95 q

6. Nelson Evora, Portugal, 16.94 q

7. Alexis Copello, Azerbaijan, 16.89 q

8. Pablo Torrijos, Spain, 16.80 q

9. Jean-Marc Pontvianne, France, 16.78 q

10. Yordanys Duranona, Commonwealth Of Dominica, 16.71 q

11. Ruiting Wu, China, 16.66 q

12. Lázaro Martinez, Cuba, 16.66 q

13. Donald Scott, United State of America, 16.63

14. Nazim Babayex, Azerbaijan, 16.61

15. Momchil Karailiev, Bulgaria, 16.57

16. Elvijs Misans, Latvia, 16.55

17. Simo Lipsanen, Finland, 16.54

18. Georgi Tsonov, Bulgaria, 16.53

19. Nathan Fox, Great Brittain, 16.49

20. Alberto Alvarez, Mexico, 16.48

21. Benjamin Compaore, France,16.46

22. Troy Doris, Guyana, 16.43

23. Miguel Van Asses, Surinam,16.38

24. Melvin Raffin, France,16.18

25. Tosin Oke, Nigeria, 16.17

26. Yaoqing Fang, China, 16.17

27. Mateus De Sa, Brazil, 16.10

28. Dimítrios Tsiamis, Greece, 16.06

29. Ryoma Yamamoto, Japan, 16.01

30. Clive Pullen, Jamaica, 15.61

xx. Max Hess, Germany, DNS

Men’s 400m Hurdles Semifinal

1. Kerron Clement, United States of America, 48.35 Q

2. Karsten Warholm, Norway, 48.43 Q

3. Juander Santos, Dominican Repuablic, 48.59 q PB

4. Kemar Mowatt, Jamaica, 48.66 q

5. Abderrahaman Samba, Quatar, 48.75 Q

6. Yasmani Copello, Turkey, 48.91 Q

7. TJ Holmes, United States of America 49.12 Q

8. Kariem Hussein, Switzerland, 49.13 Q

9. Eric Futch, United States of America, 49.30

10. Abdelmalik Lahoulou, Algeria, 49.33

11. Patryk Dobek, Poland, 49.40

12. Jaheel Hyde, Jamaica, 49.75

13. Jack Gree, Great Brittain, 49.93 .927

14. Takatoshi Abe, Japan, 49.93 .929

15. Ludvy Vaillant, France, 49.95

16. José Reynaldo Bencosme De Leon, Italy, 50.29

17. Mamadou Kasse Hann, France, 50.35

18. Aron Kipchumba Koech, Kenya, 50.40

19. Jaak-Heinrich Jagor, Estonia, 50.43

20. Ricardo Cunningham, Jamaica, 50.54

21. Victor Coroller, France, 55.69

xx, Marcio Teles, Brazil, DNF

xx. Guillermo Rggeri, Argentina, DQ

xx. Thomas Barr, Ireland, DNS

Men’s 110m Hurdles Final

1. Omar Mcleod, Jamaica, 13.04

2. Sergey Shubenkov, 13.14

3. Balázs Baji, Hungary, 13.28

4. Garfield Darien, France, 13.30

5. Aries Merritt, United States of America, 13.31

6. Shane Brathwaite, Barbados, 13.32

7. Orlando Ortega, Spain, 13.37

8. Hansle Parchment, Jamaica, 13.37

Women’s Hammer Throw Final

1. Anita Wlodarczyk, Poland, 77.90

2. Zheng Wang, China, 75.98

3. Malwina Kopron, Poland, 74.76

4. Wenxiu Zhang, China, 74.53

5. Hanna Skydan, azerbaijan, 73.38

6. Joanna Fiodorow, Poland, 73.04

7. Sophie Hitchon. Great Britain, 72.32

8. Katerina Safrankova, Czech Republic, 71.34

9. DeAnna Price, United States, 70.04

10. Hanna Malyshik, Bulgaria, 69.43

11. Kathrin Klaas, Germany, 68.91

12. Alexandra Tavernier, France, 66.31

Women’s 400m Hurdles Heats Summary

1. Dalilah Muhammad, United States, 54.59 Q

2. Ristananna Tracey, Jamaica, 54.92 Q

3. Kori Carter, United States, 54.99 Q

4. Zuzana Hejnova, Czech Republic, 55.05 Q

5. Sage Watson, Canada, 55.06 Q

6. Léa Sprunger, Switzerland, 55.14 Q

7. Rhonda Whyte, Jamaica, 55.18 Q

8. Sara Slott Petersen, Denmark, 55.23 Q

9. Glory Onome Nathaniel, Nigeria, 55.30 Q

10. Denisa Rosolova, Czech Republic, 55.41 Q

11. Sparkle McKnight, Trinidad and Tobago, 55.46 Q

12. Wenda Nel, South Africa, 55.47 Q

13. Cassandra Tata, United States, 55.48 Q

14. Eilidh Doyle, Great Britain, 55.49 Q

15. Ayomide Folorunso, Italy, 55.65 Q

16. Petra Fontanive, Switzerland, 56.13 Q

17. Leah Nugent, Jamaica, 56.16 q

18. Shamier Little, United States, 56.18 Q

19. Joanna Linkiewicz, Poland, 56.18 q

20. Grace Claxton, Puerto Rico, 56.35 Q

21. Yadisleidis Pedroso, Italy, 56.41 q

22. Meghan Beesley, Great Britain, 56.41 q

23. Amalie Iuel, Norway, 56.42

24. Zurian Hechavarria, Cuba, 56.44

25. Lauren Wells, Australia, 56.49

26. Gianna Woodruff, Panama, 56.50 Q

27. Agata Zupin, Slovenia, 56.54 Q

28. Olena Kolesnychenko, Ukraine, 56.88

29. Marzia Caravelli, Italy, 56.92

30. Jessica Turner, Great Britain, 56.98

31. Viktoriya Tkachuk, Ukraine, 57.05

32. Aminat Yusaf Jamal, Bahrain, 57.41

33. Noelle Montcalm, Canada, 57.45

34. Jackie Baumann, Germany, 57.59

35. Déborah Rodrigues, Uruguay, 57.61

36. Yasmin Giger, Switzerland, 57.72

37. Tia-Adana Belle, Barbados, 58.82

38. Drita Islami, Macedonia, 1:00.38

39. Kristina Pronzhenko, Tajikistan, 1:03.44

Women’s Triple Jump Final

1. Yulimar Rojas, Venezuela, 14.91

2. Caterine Ibarsuen, Colombia, 14.89

3. Olga Rypakova, Kazakhstan, 14.77

4. Hanna Knyazyeva-Minenko, Israel, 14.42

5. Kristin Gierisch, Germany, 14.33

6. Anna Jagaciak, Poland, 14.25

7. Ana Peleteiro, Spain, 14.23

8. Shanieka Ricketts, Jamaica, 14.13

9. Patrícia Mamona, Portugal, 14.12

10. Kimberly Williams, Jamaica, 14.01

11. Susana Costa, Portugal, 13.99

12. Neele Eckhardt, Germany, 13.97

Women’s 400m Semifinal

1. Salwa Eid Naser, Bahrain, 50.08 Q

2. Allyson Felix, United States, 50.12 Q

3. Shaunae Miller-Uibo, Bahamas, 50.36 Q

4. Phyllis Francis, United States, 50.37 Q

5. Stephenie Ann McPherson, Jamaica, 50.56 Q

6. Kabange Mupopo, Zambia, 50.60 Q

7. Novlene Williams-Mills, Jamaica, 50.67 q

8. Shericka Jackson, Jamaica, 50.70 q

9. Quanera Hayes, United States, 50.71

10. Chrisann Gordon, 50.87

11. Amantle Montsho, Botswana, 51.28

12. Gunta Latiseva-Cudare, Latvia, 51.57

13. Lydia Jele, Botswana, 51.57

14. Ruth Sophia Spelmeyer, Germany, 51.77

15. Iga Baumgart, Poland, 51.81

16. Zoey Clark, Great Britain, 51.81

17. Roxana Gomez, Cuba, 52.01

18. Bianca Razor, Romania, 52.09

19. Yinka Ajayi, Nigeria, 52.10

20. Margaret Bamgbose, Nigeria, 52.23

21. Patience Okon George, Nigeria, 52.60

22. Nirmla, India, 53.07

23. Iríni Vasiliou, Greece, 53.27

24. Ashley Kelly, Virgin Islans, 54.50

Women’s 1500m Final

1. Faith Chepngetich Kipyegon, Kenya, 4:02.59

2. Jennifer Simpson, United States, 4:02.76

3. Caster Semenya, South Africa, 4:02.90

4. Laura Muir, Great Britain, 4:02.97

5. Sifan Hassan, Netherlands, 4:03.34

6. Laura Weightman, Great Britain, 4:04.11

7. Angelika Cichocka, Poland, 4:04.16

8. Rababe Arafi, Morocco, 4:04.35

9. Meraf Bahta, Sweden, 4:04.76

10. Malika Akkaoui, Morocco, 4:05.87

11. Hanna Klein, Germany, 4:06.22

12. Genzebe Diabara. Ethiopia, 4:06.72

