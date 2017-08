Worlds Results, 1 of 2

By The Associated Press

LONDON (AP) — Results Saturday from the Athletics World Championships at London Stadium:

(Qqualifies) (qsub-qualifier) Men’s 400m Heat Summary

1. Isaac Makwala, Botswana, 44.55 Q

2. Steven Gardiner, Bahamas, 44.75 Q

3. Baboloki Thebe, Botswana, 44.82 Q

4. Nathon Allen, Jamaica, 44.91 Q

5. Fred Kerley, United States, 44.92 Q

6. Gil Roberts, United States, 44.92 Q

7. Demish Gaye, Jamaica, 44.98 Q

8. LaShawn Merritt, United States, 45.00 Q

9. Lalonde Gordon, Trinidad & Tobago, 45.02 Q

10. Jamal Walton, Cayman Islands, 45.05 Q

11. Kévin Borlee, Belgium, 45.09 Q

12. Pavel Maslak, Czech Republic, 45.10 q

13. Wilbert London III, United States, 45.10 Q

14. Óscar Husillos, Spain, 45.22 q

15. Abdalelah Haroun, Qatar, 45.27 Q

16. Wayde Van, Niekerk, South Africa, 45.27 Q

17. Matthew Hudson-Smith, Great Britain, 45.31 q

18. Brian Gregan, Ireland, 45.37 Q

19. Dwayne Cowan, Great Britain, 45.39 Q

20. Boniface Ontuga Mweresa, Kenya, 45.58 q

21. Rafal Omelko, Poland, 45.69 q

22. Jonathan Borlee, Belgium, 45.70 q

23. Davide Re, Italy, 45.71 Q

24. Luguelín Santos, Dominican Republic, 45.73

25. Raymond Kibet, Kenya, 45.75

26. Martyn Rooney, Great Britain, 45.75

27. Machel Cedenio, Trinidad & Tobago, 45.77 Q

28. Lucas Carvalho, Brazil, 45.86

29. Mamoudou Eliman Hanne, France, 45.89

30. Teddy Atine- Venel, France, 45.90

31. Yoandys Lescay, Cuba, 45.93

32. Renny Quow, Trinidad & Tobago, 45.95

33. Muhammed Anas Yahiya, India, 45.98

34. Lucas Bua, Spain, 46.00

35. Winston George, Guyana, 46.02

36. Luka Janezic, Slovakia, 46.06

37. Collins Omae Gichana, Kenya, 46.10

38. Steven Soloman, Australia, 46.27

39. Samuel Garcia, Spain, 46.37

40. Pieter Conradie, South Africa, 46.62

41. Samson Oghenewegba Nathaniel, Nigeria, 46.63

42. Warren Hazel, Saint Kitts & Nevis, 46.96

43. Kimorie Shearman, Saint Vincent, 47.05

44. Yilmar Herrera, Colombia, 47.18

45. Takamasa Kitagawa, Japan, 47.35

46. Karabo Sibanda, Botswana, 47.44

47. Bachir Mahamat, Chad, 47.50

48. Sailosi Tubuilagi, Fiji, 48.98

49. Narek Ghukasyan, Armenia, 49.70

xx. Nery Brenes, Costa Rica, DQ

xx. Steven Gayle, Jamaica, DQ

xx. Emmanuel Dasor, Ghana, DNS

Men’s 800m Heat Summary

1. Thijmen Kupers, Netherlands, 1:45.53 Q

2. Donavan Brazier, United States, 1:45.65 Q

3. Brandon Mc Bride, Canada, 1:45.69 Q

4. Kipyegon Bett, Kenya, 1:45.76 Q

5. Kevin Lopez, Spain, 1:45.77 Q

6. Ferguson Cheruiyot Rotich, Kenya, 1:45.77 Q

7. Mohammed Aman, Ethiopia, 1:45.81 Q

8. Isaiah Harris, United States, 1:45.82 Q

9. Elliot Giles, Great Britain, 1:45.86 Q

10. Guy Learmonth, Great Britain, 1:45.90 Q

11. Antoine Gakeme, Burundi, 1:45.97 q

12. Andreas Kramer, Sweden, 1:45.98 Q

13. Drew Wingle, United States, 1:46.08 Q

14. Marcin Lewandowski, Poland, 1:46.17 q

15. Abdessalem Ayouni, Tunisia, 1:46.19 q

16. Ebrahim Alzofairi, Kuwait, 1:46.29 q

17. Kyle Langford, Great Britain, 1:46.38 q

18. Álvaro De Arriba, Spain, 1:46.42 q

19. Andrés Arroyo, Puerto Rico, 1:46.46

20. Edose Ibadin, Nigeria, 1:46.51

21. Amel Tika, Bosnia-Herzegovina, 1:46.54

22. Jesús Tonatiu Lopez, Mexico, 1:46.71

23. Abdelati El Guesse, Morocco, 1:46.74

24. Emmanuel Kipkurui Korir, Kenya, 1:47.08 Q

25. Leandro Pairs, Argentina, 1:47.09

26. Michal Rozmys, Poland, 1:47.09 Q

27. Nijel Amos, Botswana, 1:47.10 Q

28. Thiago Andre, Brazil, 1:47.22 Q

29. Pierre-Ambroise Bosse, France, 1:47.25 Q

30. Adam Kszczot, Poland, 1:47.36 Q

31. Mostafa Smaili, Morocco, 1:47.50

32. Alex Amankwah, Ghana, 1:47.56

33. Marc Reuther, Germany, 1:47.78

34. Mark English, Ireland, 1:48.01

35. Abu Salim Mayanja, Uganda, 1:48.11

36. Samir Dahmani, France, 1:48.62

37. Pol Moya, Andora, 1:49.06

38. Peter Bol, Australia, 1:49.65

39. Astrit Kryeziu, Kosovo, 1:49.94

40. Ahmed Bashir Farah, Athlere Refugee Team, 1:50.04

41. Ryan Sanchez, Puerto Rico, 1:50.74

42. Francky Mbotto, Central African Republic, 1:51.76

43. Saud Alzaabi, United Arab Emirates, 1:53.34

44. Pyae Sone Maung, Myanmar, 2:13.38

xx. Amine Belferar, Algeria, DNF

xx. Hamada Mohamed, Egypt, DNF

xx. Daniel Andujar, Spain, DQ

xx. Michael Loturomom Saruni, Kenya, DNS

xx. Wesam Almassri, Palestine, DNS

Men’s Shot Put Summary

1. Tomas Walsh, New Zealand, 22.14 Q

2. David Storl, Germany, 21.41 Q

3. Michal Haratyk, Poland, 21.27 Q

4. Darrell Hill, United States, 21.11 Q

5. Jacko Gill, New Zealand, 20.96 Q

6. Ryan Crouser, United States, 20.90 Q

7. Stipe unic, Croatia, 20.86 Q

8. Ryan Whiting, United States, 20.84 Q

9. Tomá Stanek, Czech Republic, 20.76 Q

10. Joe Kovacs, United States, 20.67 q

11. Andrei Gag, Romania, 20.61 q

12. Konrad Bukowiecki, Poland, 20.55 q

13. Jakub Szyszkowski, Poland, 20.54

14. Filip Mihaljevic, Croatia, 20.33

15. Darlan Romani, Brazil, 20.21

16. Tim Nedow, Canada, 20.09

17. Tsanko Arnaudov, Portugal, 20.08

18. Ladislav Prasil, Czech Republic, 20.04

19. O’Dayne Richards, Jamaica, 19.95

20. Damien Birkinhead, Australia, 19.90

21. Mesud Pezer, Bosnia-Herzegovina, 19.88

22. Carlos Tobalina, Spain, 19.87

23. Orazio Cremona, South Africa, 19.81

24. Franck Elemba, Congo, 19.74

25. Chukwuebuka Eenekwechi, Nigeria, 19.72

26. Alexandr Lesnoi, Authorized Neutral Athlete, 19.67

27. Jaco Engelbrecht, South Africe, 19.59

28. Aliaksei Nichypar, Belarus, 19.54

29. Francisco Belo, Portugal, 19.47

30. Mostafa Amr Hassan, Egypt, 19.23

31. Bob Bertemes, Luxembourg, 19.10

32. Hamza Alic, Bosnia-Herzegovina, 18.95

Women’s 100m Heat Summary

1. Gina Luckenkemper, Germany, 10.95 Q

2. Marie-Josée Ta Lou, Ivory Coast, 11.00 Q

3. Murielle Ahoure, Ivory Coast, 11.04 Q

4. Rosangela Santos, Brazil, 11.04 Q

5. Elaine Thompson, Jamaica, 11.05 Q

6. Tori Bowie, United States, 11.05 Q

7. Dafne Schippers, Netherlands, 11.08 Q

8. Jura Levy, Jamaica, 11.09 Q

9. Mujinga Kambundji, Switzerland, 11.14 Q

10. Michelle-Lee Ahye, Trinidad & Tobago, 11.14 Q

11. Crystal Emmanuel, Canada, 11.14 Q

12. Asha Philip, Great Britain, 11.14 q

13. Daryll Neita, Great Britain, 11.15 Q

14. Deajah Stevens, United States, 11.17 Q

15. Natasha Morrison, Jamaica, 11.21 Q

16. Kelly-Ann Baptiste, Trinidad & Tobago, 11.21 q

17. Blessing Okagbare- Ighoteguonor, Nigeria, 11.22 Q

18. Ewa Swoboda, Poland, 11.24 q

19. Carina Horn, South Africa, 11.28 Q

20. Ariana Washington, United States, 11.28 Q

21. Simone Facey, Jamaica, 11.29 q

22. Salomé Kora, Switzerland, 11.30 q

23. Ivet Lalova-Collio, Bulgaria, 11.31 Q

24. Desiree Henry, Germany, 11.32 q

25. Ángela Tenorio, Ecuador, 11.33

26. Yongli Wei, China, 11.37

27. Toea Wisil, Papua New Guinea, 11.41

28. Carolle Zahi, France, 11.41

29. Andrea Purica, Venezuela, 11.43

30. Naomi Sedney, Netherlands, 11.43

31. Khalifa St Fort, Trinidad & Tobago, 11.44

32. Jamile Samuel, Netherlands, 11.52

33. Orphée Neola, France, 11.58

34. Narcisa Landazuri, Ecuador, 11.59

35. Charlotte Wingfield, Malta, 11.82

36. Leya Buchanan, Canada, 11.84

37. Im Lan Loi, Macao, 12.00

38. Dutee Chand, India, 12.07

39. Cecilia Bouele, Congo, 12.15

40. Patricia Taea, Cook Islands, 12.18

41. Yelena Ryabova, Turkmenistan, 12.27

42. Gorete Semedo, Sao Tome & Principe, 12.46

43. Rechelle Meade, Anguilla, 12.67

44. Hereiti Bernardina, French Polynesia, 12.88

45. Zarinae Sapong, Northern Mariana Islands, 13.29

46. Marie-Charlotte Gastaud, Monaco, 13.52

xx. Tatjana Pinto, Germany, DQ

Women’s 100m Heptathlon Summary

1. Nadine Visser Netherlands, 12.85

2. Kendell Williams, United States, 13.02

3. Carolin Schafer, Germany, 13.09

4. Erica Bougard, United States, 13.24

5. Anouk Vetter, Netherlands, 13.31

6. Katarina Johnson-Thompson, Great Britain, 13.33

7. Grit Sadeiko, Estonia, 13.37

8. Katerina Cachova, Czech Republic, 13.37

9. Antoinette Nana Djimou Ida, France, 13.46

10. Claudia Salman-Rath, Germany, 13.52

11. Nafissatou Thiam, Belgium, 13.54

12. Yorgelis Rodriguez, Cuba, 13.60

13. Ivona Dadic, Austria, 13.68

14. Xenia Krizsan, Hungary, 13.70

15. Laura Ikauniece, Admidina, Latvia, 13.71

16. Odile Ahouanwanou, Benin, 13.71

17. Nadine Broersen, Netherlands, 13.79

18. Verena Preiner, Austria, 13.79

19. Géraldine Ruckstuhl, Switzerland, 13.80

20. Sharon Day-Monroe, United States, 13.82

21. Lecabela Quaresma, Portugal, 13.94

22. Caroline Agnou, Switzerland, 13.95

23. Evelis Aguilar, Colombia, 14.03

24. Alysbeth Felix, Puerto Rico, 14.03

25. Elika Klucinova, Czech Republic, 14.03

26. Györgyi Zsivoczky-Farkas, Hungary, 14.05

27. Swapna Barman, India, 14.14

28. Tamara De Sousa, Brazil, 14.16

29. Alina Shukh, Ukraine, 14.32

30. Hanne Maudens, Belgium, 14.47

31. Vanessa Chefer, Brazil, 14.94

Women’s Hammer Throw Summary

1. Malwina Kopron, Poland, 74.97 Q

2. Anita Wlodarczk, Poland, 74.61 Q

3. Sophie Hitchon, Great Britain, 73.05 Q

4. Hanna Malyshik, Belarus, 72.79 Q

5. DeAnna Price, United States, 72.78 Q

6. Alexandra Tavernier, France, 72.69 Q

7. Zheng Wang, China, 71.89 Q

8. Hanna Skydan, Azerbaijan, 71.78 Q

9. Joanna Fiodorow, Poland, 71.72 Q

10. Wenxiu Zhang, China, 71.39 q

11. Katerina Safrankova, Czech Republic, 70.67 q

12. Kathrin Klaas, Germany, 70.33 q

13. Na Luo, China, 69.54

14. Gwen Berry, United States, 69.12

15. Kivilcim Kaya Salman, Turkey, 67.76

16. Réka Gyuratz, Hungary, 67.48

17. Ida Storm, Sweden, 67.39

18. Anna Maria Orel, Estonia, 67.37

19. Zalina Petrivskaya, Moldova, 67.05

20. Marinda Peterson, Sweden, 66.46

21. Magdalyn Ewen, United States, 66.24

22. Berta Castells, Spain, 66.11

23. Iryna Novozhylova, Ukraine, 66.02

24. Bianca Perie-Ghelber, Romania, 65.07

25. Al’ona Shomatina, Ukraine, 64.88

26. Julia Ratcliffe, New Zealand, 64.72

27. Marina Nikisenko, Moldova, 64.63

28. Nikola Lomnicka, Slovakia, 64.60

29. Iryna Klymets, Ukraine, 64.20

30. Susen Kuster, Germany, 62.33

xx. Jillian Weir, Canada, NM

xx. Jennifer Dahlgren, Argentina, NM

Women’s High Jump Heptathlon Summary

1. Nafissatou Thiam, Belgium, 1.95 meters

2. Yorgelis Rodriguez, Cuba, 1.95

3. Elika Klucinova, Czech Republic, 1.86

3. Carolin Schafer, Germany, 1.86

5. Nadine Broersen, Netherlands, 1.83

6. Alina Shukh, Ukraine, 1.83

7. Katarina Johnson-Thompson, Great Britain, 1.80

8. Ivona Dadic, Austria, 1.80

9. Géraldine Ruckstuhl, Switzerland, 1.80

10. Györgyi Zsivocxky-Farkas, Hungary, 1.77

11. Xénia Krizsan, Hungary, 1.77

12. Hanne Maudens, Belgium, 1.77

12. Anouk Vetter, Netherlands, 1.77

14. Nadine Visser, Netherlands, 1.77

15. Claudia Salman-Rath, Germany, 1.74

15. Tamara De Sousa, Brazil, 1.74

17. Erica Bougard, United States, 1.74

18. Sharon Day-Monroe, United States, 1.74

19. Kendell Williams, United States, 1.74

19. Grit Sadeiko, Spain, 1.74

21. Katerina Cachova, Czech Republic, 1.74

22. Odile Ahouanwanou, Benin, 1.74

23. Verena Preiner, Austria, 1.71

23. Swapna Barman, India, 1.71

25. Alysbeth Felix, Puerto Rico, 1.71

26. Antoinette Nana Djimou Ida, France, 1.71

27. Lecabela Quaresam, Portugal, 1.71

28. Evelis Aguilar, Colombia, 1.68

29. Vanessa Chefer, Brazil, 1.68

30. Caroline Agnou, Switzerland, 1.68

xx. Laura Ikauniece-Admidina, Latvia, DNS

Women’s Triple Jump Qualification Summary

1. Olga Rypakova, Kazakhstan, 14.57 Q

2. Yulimar Rojas, Venezuela, 14.52 Q

3. Susana Costa, Portugal, 14.35 Q

4. Patrícia Mamona, Portugal, 14.29 Q

5. Kristin Gierisch, Germany, 14.25 Q

6. Shanieka Ricketts, Jamaica, 14.21 Q

7. Caterine Ibarguen, Colombia, 14.21 Q

8. Hanna Knyazyeva-Minenko, Israel, 14.17 q

9. Kimberly Williams, Jamaica, 14.14 q

10. Anna Jagaciak, Poland, 14.09 q

11. Neele Eckhardt, Germany, 14.07 q

12. Ana Peleteiro, Spain, 14.07 q

13. Tori Franklin, United States, 14.03

14. Elena Panturoiu, Romania, 14.02

15. Dovilé Dzindzaletaite, Lithuania, 13.97

16. Kristiina Makela, Finland, 13.92

17. Gabriela Petrova, Bulgaria, 13.90

18. Jeanine Aassani Issouf, France, 13.87

19. Thea Lafond, Commonwealth of Dominica, 13.82

20. Paraskeví Papahristou, Germany, 13.75

21. Tânia Da Silva, Brazil, 13.74

22. Liadagmis Povea, Cuba, 13.55

23. Nadia Eke, Ghana, 13.54

24. Tamara Myers, Bahamas, 13.41

25. Fátima Diame, Spain, 13.36

26. Mariya Ovchinnikova, Kazakhstan, 13.18

