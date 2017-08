Worlds Results, 1 of 2

By The Associated Press

LONDON (AP) — Results Saturday from the Athletics World Championships at London Stadium:

(Qqualifies) (qsub-qualifier) Men’s Decathlon Summary 110m Hurdles

1. Damian Warner, Canada, 13.63, 1023 points

2. Rico Freimuth, Germany, 13.68, 1016

3. Kevin Mayer, France, 13.75, 1007

4. Oleksiy Kasyanov, Ukraine, 14.05, 968

5. Jorge Urena, Spain, 14.15, 955

6. Devon Williams, United States, 14.27, 940

7. Eelco Sintnicolaas, Netherlands, 14.32, 934

8. Adam Sebastian Helcelet, Czech Republic, 14.38, 926

9. Akihiko Nakamura, Japan, 14.43, 920

10. Janek Oiglane, Estonia, 14.56, 903

11. Pau Tonnesen, Spain, 14.57, 902

12. Dominik Distelberger, Austria, 14.59, 900

13. Bastien Auzeil, France, 14.59, 900

14. Kai Kazmirek, Germany, 14.66, 891

15. Pieter Braun, Netherlands, 14.67, 890

16. Kurt Felix, Grenada, 14.68, 889

17. Ashley Bryant, Great Britain, 14.75, 880

18. Maicel Uibo, Estonia, 14.90, 862

19. Cedric Dubler, Australia, 14.92, 859

20. Martin Roe, Norway, 15.15, 831

21. Keisuke Ushiro, Japan, 15.35, 808

22. Karl Robert Saluri, Estonia, 15.36, 807

22. Lindon Victor, Grenada, 15.36, 807

22. Zach Ziemek, United States, 15.36, 807

xx. Mihail Dudas, Serbia, DQ

xx. Ilya Shkurenev, Authorized Neutral Athlete, DQ

xx. Trey Hardee, United States, DQ

Discus

1. Rico Freimuth, Germany, 51.17, 895

2. Oleksiy Kasyanov, Ukraine, 48.79, 845

3. Martin Roe, Norway, 48.24, 834

4. Maicel Uibo, Estonia, 47.88, 826

5. Keisuke Ushiro, Japan, 47.64, 821

6. Zach Ziemek, United States, 47.32, 815

7. Kevin Mayer, France, 47.14, 811

8. Bastien Auzeil, France, 46.86, 805

9. Kurt Felix, Grenada, 45.39, 775

10. Kai Kazmirek, Germany, 45.06, 768

11. Adam Sebastian Helcelet, Czech Republic, 44.71, 761

12. Devon Williams, United States, 44.29, 752

13. Ashley Bryant, Great Britain, 43.95, 745

14. Mihail Dudas, Serbia, 43.23, 730

15. Dominik Distelberger, Austria, 43.18, 729

16. Pau Tonnesen, Spain, 43.07, 727

17. Pieter Braun, Netherlands, 42.59, 717

18. Janek Oiglane, Estonia, 42.11, 708

19. Cedric Dubler, Australia, 40.85, 682

20. Damian Warner, Canada, 40.67, 678

21. Karl Robert Saluri, Estonia, 40.43, 673

22. Eelco Sintnicolaas, Netherlands, 40.25, 670

23. Jorge Urena, Spain, 36.33, 590

24. Akihiko Nakamura, Japan, 33.65, 537

xx. Lindon Victor, Grenada, NM

xx. Trey Trey Hardee, United States, NM

xx. Ilya Shkurenev, Authorized Neutral Athlete, DNS

Pole Vault

1. Pau Tonnesen, Spain, 5.40, 1035

2. Zach Ziemek, United States, 5.10, 941

3. Janek Oiglane, Estonia, 5.10, 941

4. Kai Kazmirek, Germany, 5.10, 941

5. Kevin Mayer, France, 5.10, 941

6. Dominik Distelberger, Austria, 5.00, 910

6. Karl Robert Saluri, Estonia, 5.00, 910

8. Jorge Urena, Spain, 5.00, 910

9. Cedric Dubler, Australia, 4.90, 880

9. Adam Sebastian Helcelet, Czech Republic, 4.90, 880

11. Bastien Auzeil, France, 4.80, 849

11. Rico Freimuth, Germany, 4.80, 849

13. Damian Warner, Canada, 4.70, 819

13. Akihiko Nakamura, Japan, 4.70, 819

13. Oleksiy Kasyanov, Ukraine, 4.70, 819

16. Pieter Braun, Netherlands, 4.70, 819

17. Keisuke Ushiro, Japan, 4.60, 790

18. Devon Williams, United States, 4.60, 790

19. Martin Roe, Norway, 4.50, 760

20. Kurt Felix, Grenada, 4.50, 760

21. Ashley Bryant, Great Britain, 4.30, 702

xx. Lindon Victor, Grenada, NM

xx. Maicel Uibo, Estonia, NM

xx. Ilya Shkurenev, Authorized Neutral Athlete, DNS

xx. Mihail Dudas, Serbia, DNS

xx. Trey Trey Hardee, United States, DNS

xx. Eelco Sintnicolaas, Netherlands, DNS

Men’s 4x100m Relay Heats Summary

1. United States, 37.70, Q

2. Great Britain, 37.76, Q

3. Jamaica, 37.95 Q

4. France, 38.03 Q

5. China, 38.20 Q

6. Japan, 38.21 Q

7. Turkey, 38.44 q

8. Canada, 38.48 q

9. Trinidad and Tobago, 38.61

10. Germany, 38.66

11. Netherlands, 38.66

12. Australia, 38.88

13. Cuba, 39.01

14. Barbados, 39.19

xx. Bahamas, DQ

xx. Antigua and Barbuda, DNS

Men’s 4x100m Relay Heats Summary

1. United States, 2:59.23 Q

2. Trinidad and Tobago, 2:59.35 Q

3. Belgium, 2:59.47 Q

4. Great Britain, 3:00.10 q

5. France, 3:00.93 q

6. Spain, 3:01.72 Q

7. Poland, 3:01.78 Q

8. Cuba, 3:01.88 Q

9. Jamaica, 3:01.98

10. India, 3:02.80

11. Bahamas, 3:03.04

12. Colombia, 3:03.68

13. Brazil, 3:04.02

14. Botswana, 3:06.50

15. Japan, 3:07.29

16. Turkey, 3:15.45

Women’s 4x100m Relay Heats Summary

1. United States, 41.84 Q

2. Great Britain, 41.93 Q

3. Germany, 42.34 Q

4. Switzerland, 42.50 Q

5. Jamaica, 42.50 Q

6. Netherlands, 42.64 q

7. Brazil, 42.77 Q

8. Trinidad and Tobago, 42.91 q

9. France, 42.92

10. Ghana, 43.68

11. Ukraine, 43.77

12. Ecuador, 43.94

13. Kazakhstan, 45.47

xx. Bahamas, DNF

xx. China, DQ

xx. Nigeria, DNS

Women’s 4x400m Relay Heats Summary

1. United States, 3:21.66 Q

2. Jamaica, 3:23.64 Q

3. Great Britain, 3:24.74 Q

4. Nigeria, 3:25.40 Q

5. Germany, 3:26.24 Q

6. POLAND POLPOL 3:26.47 q

7. Botswana, 3:26.90 Q

8. France, 3:27.59 q

9. Italy, 3:27.81

10. Australia, 3:28.02

11. Canada, 3:28.47

12. Ukraine, 3:31.84

13. South Africa, 3:37.82

xx. Bahamas, DNF

xx. India, DQ

xx. Netherlands, DQ

