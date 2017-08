Vuelta a Espana Results

By The Associated Press

Sunday At El Poble Nou de Benitatxell, Spain Ninth Stage 108-mile stage from Orihuela to El Poble Nou de Benitatxell

1. Chris Froome, Britain, Team Sky, 4:07:13

2. Esteban Chaves, Colombia, Orica-Scott, :04 behind.

3. Michael Woods, Canada, Cannondale-Drapac, :05.

4. Wilco Kelderman, Netherlands, Team Sunweb, :08.

5. Ilnur Zakarin, Russia, Katusha-Alpecin, same time.

6. Alberto Contador Velasco, Spain, Trek-Segafredo, :12.

7. David de la Cruz, Spain, Quick-Step Floors, same time.

8. Sam Oomen, Netherlands, Team Sunweb, same time.

9. Nicolas Roche, Ireland, BMC Racing Team, :14.

10. Vincenzo Nibali, Italy, Bahrain-Merida, same time.

Also

12. Tejay Van Garderen, United States, BMC Racing, :19.

37. Peter Stetina, United States, Trek-Segafredo, 2:01.

99. Chad Haga, United States, Sunweb, 9:53.

112. Joe Dombrowski, United States, Cannondale Drapac, 11:37.

Overall Standings (After nine stages)

1. Chris Froome, Britain, Sky, 36:33:16.

2. Esteban Chaves, Colombia, Orica-Scott, :36.

3. Nicolas Roche, Ireland, BMC Racing, 1:05.

4. Vincenzo Nibali, Italy, Bahrain-Merida, 1:17.

5. Tejay Van Garderen, United States, BMC Racing, 1:27.

6. David de la Cruz, Spain, Quick-Step Floors, 1:30.

7. Fabio Aru, Italy, Astana, 1:33.

8. Michael Woods, Canada, Cannondale Drapac, 1:52.

9. Adam Yates, Britain, Orica-Scott, 1:55.

10. Ilnur Zakarin, Russia, Katusha-Alpecin, 2:15.

Also

35. Peter Stetina, United States, Trek-Segafredo, 19:16.

98. Joe Dombrowski, United States, Cannondale Drapac, 1:05:36.

110. Chad Haga, United States, Sunweb, 1:09:36.

