Vuelta a Espana Results

Saturday At Xorret De Cati, Spain Eighth Stage 124 miles from Hellin to Xorret de Cati

1. Julian Alaphilippe, France, Quick-Step Floors,4:37:55

2. Jan Polanc, Slovenia, UAE Team Emirates, :02 behind.

3. Rafal Majka, Poland, Bora-Hansgrohe, same time.

4. Serge Pauwels, Belgium, Dimension Data, :26.

5. Nelson Oliveira, Portugal, Movistar Team, :28.

6. Michel Kreder, Netherlands, Aqua Blue Sport, :32.

7. Maxime Monfort, Belgium, Lotto Soudal, same time.

8. Bart De Clercq, Belgium, Lotto Soudal, :34.

9. Alberto Losada Alguacil, Spain, Katusha-Alpecin, :37.

10. Emanuel Buchmann, Germany, Bora-Hansgrohe, 1:04.

Also

14. Chris Froome, Britain, Sky, 1:27.

29. Tejay Van Garderen, United States, BMC Racing, 1:55.

51. Peter Stetina, United States, Trek-Segafredo, 4:10.

96. Chad Haga, United States, Sunweb, 12:06.

118. Joe Dombrowski, United States, Cannondale Drapac, 14:03.

Overall Standings (After eight stages)

1. Chris Froome, Britain, Sky, 32:26:13.

2. Esteban Chaves, Colombia, Orica-Scott, :28.

3. Nicolas Roche, Ireland, BMC Racing, :41.

4. Vincenzo Nibali, Italy, Bahrain-Merida, :53.

5. Tejay Van Garderen, United States, BMC Racing, :58.

6. Fabio Aru, Italy, Astana, 1:06.

7. David de la Cruz, Spain, Quick-Step Floors, 1:08.

8. Adam Yates, Britain, Orica-Scott, 1:18.

9. Michael Woods, Canada, Cannondale Drapac, 1:41.

10. Ilnur Zakarin, Russia, Katusha-Alpecin, 1:57.

Also

35. Peter Stetina, United States, Trek-Segafredo, 17:05.

104. Joe Dombrowski, United States, Cannondale Drapac, 53:49.

119. Chad Haga, United States, Sunweb, 59:33.

