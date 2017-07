Tour de France Results

By The Associated Press

Monday (Rest Day) (After 15 stages)

1. Chris Froome, Britain, Sky, 64:40:21.

2. Fabio Aru, Italy, Astana, :18.

3. Romain Bardet, France, AG2R La Mondiale, :23.

4. Rigoberto Uran, Colombia, Cannondale Drapac, :29.

5. Daniel Martin, Ireland, Quick-Step Floors, 1:12.

6. Mikel Landa, Spain, Sky, 1:17.

7. Simon Yates, Britain, Orica-Scott, 2:02.

8. Louis Meintjes, South Africa, UAE Team Emirates, 5:09.

9. Alberto Contador, Spain, Trek-Segafredo, 5:37.

10. Damiano Caruso, Italy, BMC Racing, 6:05.

11. Nairo Quintana, Colombia, Movistar, 6:16.

12. George Bennett, New Zealand, LottoNL-Jumbo, 6:39.

13. Warren Barguil, France, Sunweb, 8:48.

14. Pierre-Roger Latour, France, AG2R La Mondiale, 13:41.

15. Mikel Nieve, Spain, Sky, 14:52.

16. Alexis Vuillermoz, France, AG2R La Mondiale, 14:54.

17. Emanuel Buchmann, Germany, Bora-Hansgrohe, 19:37.

18. Carlos Betancur, Colombia, Movistar, 22:17.

19. Brice Feillu, France, Fortuneo-Oscaro, 27:08.

20. Guillaume Martin, France, Wanty-Groupe Gobert, 27:28.

Also

39. Nate Brown, United States, Cannondale Drapac, 1:13:45.

56. Andrew Talansky, United States, Cannondale Drapac, 1:28:51.

167. Taylor Phinney, United States, Cannondale Drapac, 3:00:11.

The Tour resumes Tuesday with a 102.5-mile ride from Le Puy-en-Velay to Romans-sur-Isere, with early Category 3 and 4 climbs.

