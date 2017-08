Revolution-United, Sums

By The Associated Press

New England 0 0—0 D.C. United 0 1—1

First half_None.

Second half_1, D.C. United, Acosta, 5, 71st minute.

Goalies_New England, Cody Cropper, Brad Knighton; D.C. United, Bill Hamid, Steve Clark.

Yellow Cards_Canouse, D.C. United, 27th; Dielna, New England, 64th; Kamara, New England, 65th; Sarvas, D.C. United, 81st.

Referee_José Carlos Rivero. Assistant Referee_Adam Wienckowski, Brian Dunn. Fourth Official_Marcos de Oliveira.

A_15,539 (20,000).

___

Lineups

New England_Cody Cropper; Antonio Delamea Mlinar, Claude Dielna, Andrew Farrell (Brian Wright, 82nd), Je-Vaughn Watson; Diego Fagundez, Gershon Koffie, Xavier Kouassi (Scott Caldwell, 77th); Juan Agudelo (Femi Hollinger-Janzen, 87th), Teal Bunbury, Kei Kamara.

D.C. United_Bill Hamid; Sean Franklin, Kofi Opare, Jalen Robinson; Luciano Acosta, Paul Arriola (Lloyd Sam, 68th), Russell Canouse, Nick DeLeon, Marcelo Sarvas, Zoltan Stieber (Chris Korb, 80th); Patrick Mullins (Deshorn Brown, 90th).

Copyright © 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.