2017 Little League World Series Glance

|At South Williamsport, Pa.
|All Times EDT
|UNITED STATES
GREAT LAKES, Grosse Pointe, Mich.; MID-ATLANTIC, Jackson, N.J.; MIDWEST, Sioux Falls, S.D.; NEW ENGLAND, Fairfield, Conn.; NORTHWEST, Walla Walla, Wash.; SOUTHEAST, Greenville, N.C.; SOUTHWEST, Lufkin (Texas); WEST, Rancho Santa Margarita, Calif.
ASIA/PACIFIC, Seoul; AUSTRALIA, Sydney; CANADA, White Rock, British Columbia; CARIBBEAN, Pontezuela, Dominican Republic; EUROPE/AFRICA, Emilia, Italy; JAPAN, Tokyo; LATIN AMERICA, Maracaibo, Venezuela; MEXICO, Tamaulipas.
|Double Elimination
|Thursday, Aug. 17
Maracaibo (Venezuela) 4, Tamaulipas (Mexico) 1
Fairfield (Conn.) 7, Jackson (N.J.) 6
White Rock (British Columbia) 12, Emilia (Italy) 2, 4 innings
Lufkin (Texas) 5, Grosse Pointe (Mich.) 1
Tokyo 8, Sydney 0
Rancho Santa Margarita (Calif.) 9, Walla Walla (Wash.) 0
Seoul 10, Pontezuela (Dominican Republic) 1
Greenville (N.C.) 6, Sioux Falls (S.D.) 0
Tamaulipas (Mexico) 13, Emilia (Italy) 0, 4 innings, Emilia eliminated
Jackson (N.J.) 15, Grosse Pointe (Mich.) 5, 4 innings, Grosse Pointe eliminated
Pontezuela (Dominican Republic) 8, Sydney 7, Sydney eliminated
Walla Walla (Wash.) 4, Sioux Falls (S.D.) 3, Sioux Falls eliminated
White Rock (British Columbia) 7, Maracaibo (Venezuela) 3
Lufkin (Texas) 6, Fairfield (Conn.) 3
Tokyo 4, Seoul 1
Greenville (N.C.) 16, Rancho Santa Margarita (Calif.) 0, 5 innings
Grosse Pointe (Mich.) 11, Emilia (Italy) 7
Tamaulipas (Mexico) 1, Seoul 0, Seoul eliminated
Jackson (N.J.) 12, Rancho Santa Margarita (Calif.) 9, Rancho Santa Margarita eliminated
Maracaibo (Venezuela) 3, Pontezuela (Dominican Republic) 2, Pontezuela eliminated
Fairfield (Conn.) 14, Walla Walla (Wash.) 6, Walla Walla eliminated
Game B: Sydney vs. Sioux Falls (S.D.), 11 a.m.
Game 21: Tamaulipas (Mexico) vs. Maracaibo (Venezuela), 3 p.m.
Game 22: Jackson (N.J.) vs. Fairfield (Conn.) vs. Tokyo, 3 p.m.
Game 23: White Rock (British Columbia) vs. Tokyo, 3 p.m.
Game 24: Lufkin (Texas) vs. Greenville (N.C.), 7:30 p.m.
Game 25: Game 21 winner vs. Game 23 loser, 3 p.m.
Game 26: Game 22 winner vs. Game 24 loser, 7:30 p.m.
|Saturday, Aug. 26
|International Championship
Game 27: Game 23 winner vs. Game 25 winner, 12:30 p.m.
|United States Championship
Game 28: Game 24 winner vs. Game 26 winner, 3:30 p.m.
|Sunday, Aug. 27
|At Lamade Stadium
|Third Place
Game 29: Loser Game 27 vs. Loser Game 28, 10 a.m.
Game 30: Winner Game 27 vs. Winner Game 28: 3 p.m.
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