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2017 Little League World Series Glance

By The Associated Press August 22, 2017 10:46 am 08/22/2017 10:46am
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At South Williamsport, Pa.
All Times EDT
UNITED STATES

GREAT LAKES, Grosse Pointe, Mich.; MID-ATLANTIC, Jackson, N.J.; MIDWEST, Sioux Falls, S.D.; NEW ENGLAND, Fairfield, Conn.; NORTHWEST, Walla Walla, Wash.; SOUTHEAST, Greenville, N.C.; SOUTHWEST, Lufkin (Texas); WEST, Rancho Santa Margarita, Calif.

INTERNATIONAL

ASIA/PACIFIC, Seoul; AUSTRALIA, Sydney; CANADA, White Rock, British Columbia; CARIBBEAN, Pontezuela, Dominican Republic; EUROPE/AFRICA, Emilia, Italy; JAPAN, Tokyo; LATIN AMERICA, Maracaibo, Venezuela; MEXICO, Tamaulipas.

Double Elimination
Thursday, Aug. 17

Maracaibo (Venezuela) 4, Tamaulipas (Mexico) 1

Fairfield (Conn.) 7, Jackson (N.J.) 6

White Rock (British Columbia) 12, Emilia (Italy) 2, 4 innings

Lufkin (Texas) 5, Grosse Pointe (Mich.) 1

Friday, Aug. 18

Tokyo 8, Sydney 0

Rancho Santa Margarita (Calif.) 9, Walla Walla (Wash.) 0

Seoul 10, Pontezuela (Dominican Republic) 1

Greenville (N.C.) 6, Sioux Falls (S.D.) 0

Saturday, Aug. 19

Tamaulipas (Mexico) 13, Emilia (Italy) 0, 4 innings, Emilia eliminated

Jackson (N.J.) 15, Grosse Pointe (Mich.) 5, 4 innings, Grosse Pointe eliminated

Pontezuela (Dominican Republic) 8, Sydney 7, Sydney eliminated

Walla Walla (Wash.) 4, Sioux Falls (S.D.) 3, Sioux Falls eliminated

Sunday, Aug. 20

White Rock (British Columbia) 7, Maracaibo (Venezuela) 3

Lufkin (Texas) 6, Fairfield (Conn.) 3

Tokyo 4, Seoul 1

Greenville (N.C.) 16, Rancho Santa Margarita (Calif.) 0, 5 innings

Monday, Aug. 21

Grosse Pointe (Mich.) 11, Emilia (Italy) 7

Tamaulipas (Mexico) 1, Seoul 0, Seoul eliminated

Jackson (N.J.) 12, Rancho Santa Margarita (Calif.) 9, Rancho Santa Margarita eliminated

Maracaibo (Venezuela) 3, Pontezuela (Dominican Republic) 2, Pontezuela eliminated

Fairfield (Conn.) 14, Walla Walla (Wash.) 6, Walla Walla eliminated

Tuesday, Aug. 22

Game B: Sydney vs. Sioux Falls (S.D.), 11 a.m.

Game 21: Tamaulipas (Mexico) vs. Maracaibo (Venezuela), 3 p.m.

Game 22: Jackson (N.J.) vs. Fairfield (Conn.) vs. Tokyo, 3 p.m.

Wednesday, Aug. 23

Game 23: White Rock (British Columbia) vs. Tokyo, 3 p.m.

Game 24: Lufkin (Texas) vs. Greenville (N.C.), 7:30 p.m.

Thursday, Aug. 24

Game 25: Game 21 winner vs. Game 23 loser, 3 p.m.

Game 26: Game 22 winner vs. Game 24 loser, 7:30 p.m.

Saturday, Aug. 26
International Championship

Game 27: Game 23 winner vs. Game 25 winner, 12:30 p.m.

United States Championship

Game 28: Game 24 winner vs. Game 26 winner, 3:30 p.m.

Sunday, Aug. 27
At Lamade Stadium
Third Place

Game 29: Loser Game 27 vs. Loser Game 28, 10 a.m.

Championship

Game 30: Winner Game 27 vs. Winner Game 28: 3 p.m.

Copyright © 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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