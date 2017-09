Pirates 10, Orioles 1

By The Associated Press

Baltimore AB R H BI BB SO Avg. Hays cf 4 0 0 0 0 1 .239 Schoop 2b 3 0 0 0 0 0 .297 Flaherty 2b 0 0 0 0 0 0 .211 Machado 3b 4 0 0 0 0 0 .262 Joseph 3b 0 0 0 0 0 0 .259 Davis 1b 3 1 1 1 0 1 .219 Rickard lf 1 0 1 0 0 0 .244 Mancini lf-1b 4 0 1 0 0 1 .292 Sisco c 4 0 0 0 0 1 .333 Hardy ss 3 0 1 0 1 0 .218 Santander rf 3 0 1 0 0 1 .200 Gausman p 1 0 0 0 0 1 .000 a-Smith ph 1 0 0 0 0 1 .256 Yacabonis p 0 0 0 0 0 0 .000 c-Trumbo ph 1 0 0 0 0 0 .234 Hart p 0 0 0 0 0 0 — Brach p 0 0 0 0 0 0 — Totals 32 1 5 1 1 7

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Frazier 2b 5 2 2 0 0 3 .283 Marte lf-cf 3 3 2 0 1 0 .265 McCutchen cf 4 4 4 8 0 0 .278 Luplow lf 0 0 0 0 0 0 .221 Bell 1b 4 0 2 1 0 0 .252 Freese 3b 3 0 1 0 0 0 .266 Rodriguez 3b 0 0 0 0 0 0 .155 Polanco rf 4 0 0 1 0 0 .251 Diaz c 4 0 0 0 0 1 .240 Moroff ss 3 1 0 0 1 2 .188 Williams p 2 0 0 0 0 2 .049 b-Bostick ph 1 0 0 0 0 0 .294 Brault p 1 0 0 0 0 0 .273 Totals 34 10 11 10 2 8

Baltimore 000 001 000— 1 5 1 Pittsburgh 240 013 00x—10 11 0

a-struck out for Gausman in the 5th. b-lined out for Williams in the 6th. c-grounded out for Yacabonis in the 7th.

E_Gausman (1). LOB_Baltimore 6, Pittsburgh 3. 2B_Mancini (26), Frazier (20), McCutchen (28), Bell (26). HR_Davis (26), off Williams; McCutchen (27), off Gausman; McCutchen (28), off Yacabonis. RBIs_Davis (61), McCutchen 8 (87), Bell (84), Polanco (34).

Runners left in scoring position_Baltimore 2 (Davis, Sisco); Pittsburgh 1 (Polanco). RISP_Baltimore 0 for 2; Pittsburgh 5 for 9.

Runners moved up_Machado. GIDP_Diaz.

DP_Baltimore 1 (Machado, Schoop, Davis).

Baltimore IP H R ER BB SO NP ERA Gausman, L, 11-11 4 5 6 6 2 5 83 4.81 Yacabonis 2 6 4 4 0 1 40 4.82 Hart 1 0 0 0 0 0 9 3.61 Brach 1 0 0 0 0 2 13 2.53 Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Williams, W, 7-9 6 3 1 1 1 6 93 4.07 Brault, S, 1-1 3 2 0 0 0 1 40 3.86

HBP_Williams (Schoop), Gausman (Freese).

Umpires_Home, Mark Ripperger; First, Chris Segal; Second, Phil Cuzzi; Third, Tom Hallion.

T_2:38. A_19,318 (38,362).

