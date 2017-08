Orioles 6, Angels 2

By The Associated Press

Baltimore AB R H BI BB SO Avg. Jones cf 3 1 1 1 0 0 .273 Machado 3b 4 1 1 4 0 0 .256 Schoop 2b 4 0 1 0 0 0 .303 Davis 1b 3 0 1 0 1 0 .218 Mancini dh 4 0 0 0 0 1 .297 Beckham ss 4 1 1 0 0 0 .281 Smith lf 2 2 1 0 1 0 .269 Gentry lf 1 0 0 0 0 0 .197 Castillo c 4 1 2 0 0 0 .287 Rickard rf 4 0 1 1 0 2 .256 Totals 33 6 9 6 2 3

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Maybin lf 4 0 1 0 0 1 .238 Trout cf 4 2 2 1 0 1 .346 Pujols dh 4 0 0 0 0 1 .228 Calhoun rf 3 0 0 1 0 2 .239 Simmons ss 3 0 2 0 1 0 .304 Valbuena 3b 4 0 0 0 0 1 .187 Cron 1b 3 0 0 0 0 2 .232 Maldonado c 3 0 0 0 0 0 .230 Cowart 2b 2 0 0 0 1 2 .359 Totals 30 2 5 2 2 10

Baltimore 000 020 400—6 9 0 Los Angeles 000 101 000—2 5 1

E_Ramirez (2). LOB_Baltimore 4, Los Angeles 4. 2B_Trout (17). HR_Machado (21), off Ramirez; Trout (23), off Bundy. RBIs_Jones (54), Machado 4 (65), Rickard (18), Trout (52), Calhoun (47). SB_Rickard (7), Cowart (2). SF_Jones, Calhoun.

Runners left in scoring position_Baltimore 2 (Machado, Mancini); Los Angeles 2 (Trout, Valbuena). RISP_Baltimore 2 for 6; Los Angeles 0 for 3.

Runners moved up_Schoop, Castillo, Pujols. GIDP_Davis, Mancini, Cron.

DP_Baltimore 1 (Machado, Schoop, Davis); Los Angeles 2 (Simmons, Cowart, Cron), (Simmons, Cron).

Baltimore IP H R ER BB SO NP ERA Bundy, W, 11-8 7 5 2 2 0 10 105 4.15 Givens 1 0 0 0 1 0 22 2.44 Brach 1 0 0 0 1 0 14 2.62 Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Ramirez, L, 10-10 7 8 6 6 2 2 90 4.21 Alvarez 2 1 0 0 0 1 26 4.50

HBP_Ramirez (Jones).

Umpires_Home, Dana DeMuth; First, Paul Nauert; Second, Ramon De Jesus; Third, Carlos Torres.

T_2:42. A_34,142 (43,250).

Copyright © 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.