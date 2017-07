Orioles 2, Royals 1

By The Associated Press

Kansas City AB R H BI BB SO Avg. Merrifield 2b 4 0 0 0 0 2 .295 Cain cf 4 1 1 0 0 1 .274 Cabrera rf 4 0 0 0 0 1 .292 Hosmer 1b 3 0 2 1 1 0 .323 Perez c 4 0 0 0 0 1 .286 Moustakas 3b 3 0 1 0 0 1 .275 Moss dh 2 0 0 0 1 0 .208 Escobar ss 3 0 0 0 0 1 .232 Gordon lf 3 0 1 0 0 2 .203 Totals 30 1 5 1 2 9

Baltimore AB R H BI BB SO Avg. Jones cf 4 0 0 0 0 0 .269 Machado 3b 4 1 2 0 0 1 .246 Schoop 2b 4 0 2 1 0 0 .307 Mancini dh 4 0 1 0 0 2 .298 Davis 1b 4 0 0 0 0 2 .223 Joseph c 4 1 1 0 0 0 .297 Rickard rf 4 0 2 0 0 0 .257 Tejada ss 3 0 1 0 1 1 .230 Gentry lf 4 0 1 1 0 1 .200 Totals 35 2 10 2 1 7

Kansas City 100 000 000—1 5 0 Baltimore 000 010 001—2 10 1

Two outs when winning run scored.

E_Davis (4). LOB_Kansas City 4, Baltimore 8. 2B_Cain (17), Hosmer (21), Gordon (14), Machado 2 (23). RBIs_Hosmer (56), Schoop (77), Gentry (6). SB_Cain (17).

Runners left in scoring position_Kansas City 2 (Cabrera, Perez); Baltimore 2 (Gentry 2). RISP_Kansas City 1 for 6; Baltimore 2 for 4.

Runners moved up_Merrifield. GIDP_Hosmer, Escobar 2.

DP_Baltimore 3 (Schoop, Tejada, Davis), (Tejada, Schoop, Davis), (Schoop, Tejada, Davis).

Kansas City IP H R ER BB SO NP ERA Duffy 7 7 1 1 1 6 106 3.42 Moylan 1 0 0 0 0 1 12 4.30 Soria, L, 4-3 2-3 3 1 1 0 0 18 3.35 Baltimore IP H R ER BB SO NP ERA Jimenez 7 5 1 1 2 6 100 6.56 Givens 1 0 0 0 0 2 9 1.89 Britton, W, 1-0 1 0 0 0 0 1 10 3.15

Umpires_Home, Ted Barrett; First, Angel Hernandez; Second, John Tumpane; Third, Sean Barber.

T_2:33. A_20,663 (45,971).

