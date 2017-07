Orioles 2, Royals 1

By The Associated Press

Kansas City Baltimore ab r h bi ab r h bi Mrrfeld 2b 4 0 0 0 A.Jones cf 4 0 0 0 L.Cain cf 4 1 1 0 M.Mchdo 3b 4 1 2 0 Me.Cbrr rf 4 0 0 0 Schoop 2b 4 0 2 1 Hosmer 1b 3 0 2 1 Mancini dh 4 0 1 0 S.Perez c 4 0 0 0 C.Davis 1b 4 0 0 0 Mstakas 3b 3 0 1 0 C.Jseph c 4 1 1 0 Moss dh 2 0 0 0 Rickard rf 4 0 2 0 A.Escbr ss 3 0 0 0 Tejada ss 3 0 1 0 A.Grdon lf 3 0 1 0 Gentry lf 4 0 1 1 Totals 30 1 5 1 Totals 35 2 10 2

Kansas City 100 000 000—1 Baltimore 000 010 001—2

E_C.Davis (4). DP_Baltimore 3. LOB_Kansas City 4, Baltimore 8. 2B_L.Cain (17), Hosmer (21), A.Gordon (14), M.Machado 2 (23). SB_L.Cain (17).

IP H R ER BB SO Kansas City Duffy 7 7 1 1 1 6 Moylan 1 0 0 0 0 1 Soria L,4-3 2-3 3 1 1 0 0 Baltimore Jimenez 7 5 1 1 2 6 Givens 1 0 0 0 0 2 Britton W,1-0 1 0 0 0 0 1

Umpires_Home, Ted Barrett; First, Angel Hernandez; Second, John Tumpane; Third, Sean Barber.

T_2:33. A_20,663 (45,971).

