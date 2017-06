Orioles 6, Pirates 5

By The Associated Press

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Frazier lf 3 1 0 0 1 1 .301 Harrison 2b 4 0 1 1 1 0 .307 Polanco rf 4 0 0 0 1 3 .257 Freese 3b 5 2 2 1 0 2 .264 Bell dh 4 1 1 0 1 1 .222 McCutchen cf 5 1 1 1 0 2 .231 Jaso 1b 4 0 2 1 0 1 .240 Cervelli c 4 0 0 0 0 1 .252 Diaz c 0 0 0 0 0 0 .300 Mercer ss 4 0 2 1 0 0 .269 Totals 37 5 9 5 4 11

Baltimore AB R H BI BB SO Avg. Smith rf 3 1 1 1 0 0 .270 a-Rickard ph-rf 2 0 0 0 0 1 .256 Jones cf 5 1 3 0 0 0 .260 Machado 3b 5 0 0 0 0 2 .214 Trumbo dh 4 0 1 1 1 1 .267 Davis 1b 4 2 2 1 0 1 .237 Schoop 2b 4 2 2 3 0 0 .288 Mancini lf 4 0 0 0 0 2 .286 Hardy ss 4 0 0 0 0 0 .205 Joseph c 4 0 1 0 0 1 .253 Totals 39 6 10 6 1 8

Pittsburgh 030 001 001 0—5 9 1 Baltimore 100 000 202 1—6 10 1

Two outs when winning run scored.

a-struck out for Smith in the 7th.

E_Frazier (4), Machado (6). LOB_Pittsburgh 7, Baltimore 5. 2B_Jaso (10), Mercer (9). 3B_Harrison (2). HR_Freese (6), off Gausman; Smith (6), off Nova; Davis (13), off Nova; Schoop (9), off Nova; Schoop (10), off Watson. RBIs_Harrison (19), Freese (21), McCutchen (29), Jaso (13), Mercer (19), Smith (12), Trumbo (29), Davis (25), Schoop 3 (31). CS_Jaso (1).

Runners left in scoring position_Pittsburgh 5 (Frazier, Harrison, Polanco 3); Baltimore 1 (Jones). RISP_Pittsburgh 2 for 9; Baltimore 1 for 2.

Runners moved up_Mercer, Frazier, Machado. GIDP_Freese, Machado.

DP_Pittsburgh 1 (Mercer, Harrison, Jaso); Baltimore 1 (Hardy, Schoop, Davis).

Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Nova 6 5 3 3 1 4 87 3.04 Nicasio, H, 9 2-3 1 0 0 0 1 10 1.40 Rivero, H, 13 1 1-3 0 0 0 0 2 15 0.60 Watson, BS, 4-14 1 2 2 2 0 1 17 3.91 LeBlanc, L, 3-1 2-3 2 1 1 0 0 15 2.62 Baltimore IP H R ER BB SO NP ERA Gausman 6 2-3 8 4 4 1 5 113 5.86 Hart 1-3 0 0 0 1 0 12 4.32 Givens 1 0 0 0 1 3 17 2.79 O’Day 1 1 1 1 1 2 27 3.86 Brach, W, 1-1 1 0 0 0 0 1 12 3.12

Nova pitched to 2 batters in the 7th.

Inherited runners-scored_Rivero 1-0, Hart 1-0. HBP_Hart (Frazier).

Umpires_Home, Mike Estabrook; First, Marvin Hudson; Second, Jerry Layne; Third, Dan Bellino.

T_3:25. A_26,724 (45,971).